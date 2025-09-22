Behandlare till social- och funktionsstödsförvaltningen
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Karlskrona Visa alla behandlingsassistentjobb i Karlskrona
2025-09-22
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Enhet ungdomar, unga vuxna och stödboende Ungskär som är en del av avdelningen gemensam mottagning och insatser, består av 9 medarbetare. Medarbetare på enheten arbetar bla. med Funktionell Familjeterapi (FFT), Kriminalitet som Livsstil (KSL), Skolsocialt team (SST) samt stödboende Ungskär som riktar sig till ungdomar 16-21 år. I våra öppenvårdsinsatser arbetar behandlare både enskilt med ungdom och tillsammans med föräldrar.
Om tjänsten Vi söker nu en behandlare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du en tydlig introduktion och extern handledning. Du får också nära arbetsledning i vardagen och kollegor som är erfarna, stöttande och utvecklingsinriktade och som dessutom har roligt tillsammans på jobbet.
Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid, måndagfredag, men viss kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma. I tjänsten ingår även beredskap för behandlare, för närvarande ungefär var tionde vecka, enligt rullande schema.
Du kommer som behandlare arbeta i grupp men även självständigt med dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Skallkrav
* Vi söker dig som har en socionomexamen, är utbildad socialpedagog eller behandlingspedagog.
* Som person drivs du av ett starkt engagemang för utsatta grupper, har god samarbetsförmåga och lätt för att bygga goda relationer med personer i din omgivning.
* Du är initiativrik och har en flexibel förmåga som gör att du gärna testar okonventionella lösningar och ser möjligheter i stället för hinder.
* Du ska fungera både i grupp och kunna driva egna ärenden.
* Mycket stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
* B-körkort är ett krav.
Meriterande
* Utbildning inom, eller erfarenhet av arbete med ungdomar med beteende- och normbrytande-problematik.
* Socialrätt 15hp.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278322". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Social- och funktionsstödsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Marie Enqvist 0455-303383 Jobbnummer
9519087