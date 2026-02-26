Behandlare till Rockesholm HVB
Om oss Skyddsvärnet - anno 1910 är en idéburen organisation som arbetar för att förebygga social utslagning genom professionella insatser som ger hjälp till självhjälp. Rockesholm HVB är en del av Skyddsvärnet - anno 1910 och erbjuder individanpassad vård och behandling i en trygg och lugn miljö för kvinnor och män från 18 år med beroendeproblematik och samsjuklighet. Vi finns i Grythyttan, sju mil nordväst om Örebro, och har sedan 1987 bedrivit heldygnsvård med 24 platser.
Arbetsbeskrivning - Behandlare Som behandlare på Rockesholm spelar du en central roll i att ge våra patienter en trygg och meningsfull vård och behandling, både i grupp och individuellt, i enlighet med gällande lagar och krav.
Du välkomnar nya patienter och introducerar dem i verksamheten, och inför överflytt tar du dig tid att träffa den blivande patienten för att berätta om schema och aktiviteter. Tillsammans med patienten tar du fram en genomförandeplan som utgår från socialtjänstens eller kriminalvårdens vårdplan och tar hänsyn till testresultat. Planen stämmer ni av och justerar löpande utifrån patientens utveckling och behov.
När det är dags för utskrivning eller överflytt följer du fastställda rutiner och ser till att allt dokumenteras på ett korrekt sätt, inklusive patientenkäter och gästdagar.
I vardagen är du en aktiv del av patienternas tillvaro - du deltar i sociala aktiviteter och hjälper till att planera fritid och ledigheter på ett sätt som passar patienten. Du ansvarar också för att drogkontroller och urinprovstagning genomförs enligt rutin.
Meriterande bakgrund
• Tidigare erfarenhet av att ha arbetat som behandlare
• Har utbildning eller pågående studier inom vård, socialt arbete eller pedagogik (meriterande).
• Internationell certifiering som alkohol- och drogterapeut enl. ·
• Utbildning i motiverande samtal (MI)
• Utbildning i ÅP, CRA
• Ev. utbildning KBT steg 1 eller KBT orienteringskurs
• Har personlig lämplighet och förmåga att stödja människor i förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi erbjuder ett trevligt, lärorikt och omväxlande arbete i en engagerad verksamhet.
Anställningsvillkor Omfattning: Heltid, 100%
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Placering: Grythyttan, Örebro län
Sista dag att ansöka är 31 mars 2026
