Behandlare till Resurscentrum mot våld
2026-03-02
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
I vår nya Individ och familjeomsorg har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare
tillsammans med arbetsmarknadsenheten.
Detta för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade och samplanerande team som kan möta personer med större behov.
För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova nya saker, att vara nyfikna på nya möjligheter och lösningar och att ha ett öppet sinne för och dialog och lärande för ännu bättre lösningar. Inom individ och familj arbetar vi för rätt insats till rätt individ vid rätt tillfälle! Vill du vara med och bidra med dina kunskaper och erfarenheter?
Barn-, ungdom- och familjeenheten är en av IFO:s nio enheter, och nu söker vi en behandlare till Resurscentrum mot våld (RMV).Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Resurscentrum mot våld genomför psykosocialt stöd- och behandlingsarbete inom socialtjänstens öppenvård med inriktning mot våld i nära relation. Behandlingsarbetet är uppdragsbaserat och syftar till att stärka individers och familjers möjligheter till ett självständigt liv. Alla insatser inom Resurscentrum mot våld baseras på en systemteoretisk grund och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
- Genomföra behandlande och stödjande insatser till barn och vuxna.
- Dokumentera, följa upp och utvärdera arbetet.
- Utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedömer tillräcklig är ett krav. Erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete samt god kunskap i systemteori, anknytningsteori, samspelsteori, traumateori och utvecklingspsykologi är önskvärt.
Kunskap om gällande lagstiftning, socialtjänstens arbete och öppenvårdsverksamhet är meriterande. Utbildning i icke-våldsgrupp, Predov, Trappan, Samtal om våld, KIBB, våldsproblematik, normaliserings- och uppbrottsprocess samt övriga utbildningar kopplade till våldsområdet är meriterande.
Meriterande är även erfarenheter av liknande arbetsuppgifter, nätverksarbete och gruppsamtal samt om du har data- och dokumentationsvana (gärna i Procapita/LifeCare).
Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, tydlighet och flexibilitet.
Giltigt körkort med lägst B-behörighet är ett krav.
Utdrag ur belastningsregistret kommer krävas in innan anställning, utifrån arbete med barn.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
