Behandlare till Rätt Kurva
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!
Vill du vara med i en viktig satsning som gör verklig skillnad för barn och unga i risk för kriminalitet? Individ- och familjeförvaltningen söker nu en behandlare med spetskompetens inom barn- och ungdomskriminalitet till Rätt Kurva. Insatsen riktar sig till barn 8-15 år som har börjat begå brott och där risken för en negativ utveckling bedöms som hög. I samverkan mellan polis och socialtjänst erbjuds ett omfattande stöd med fokus på att ge barnet tydliga alternativ till en kriminell livsstil.
Som behandlare i Rätt Kurva blir du en central del i ett intensivt, nära och relationsbaserat arbete där du arbetar nära barnet, familjen och deras nätverk. Du erbjuder ett omfattande stöd med målet att stärka skyddsfaktorer, minska riskfaktorer och förebygga fortsatt kriminalitet. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Bygga och upprätthålla bärande relationer med barnet, familjen och deras nätverk
* Ha tät kontakt och genomföra uppföljningar med fokus på att stärka skyddsfaktorer
* Planera och genomföra insatser tillsammans med koordinator, polis och andra aktörer
* Samordna insatser och delta i samverkansforum med exempelvis skola och polis
* Dokumentera enligt gällande rutiner och ha kontinuerliga avstämningar med socialsekreterare
Vi erbjuder dig möjlighet att bidra till en nationellt prioriterad satsning som gör konkret skillnad för barns framtid. Du blir del av ett litet engagerat team med behandlare, koordinator och socialsekreterare, där samarbete och kvalitet står i centrum. Genom nära samverkan med NOA, lokalpolisen och andra kommuner får du goda möjligheter till kompetensutveckling. Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta långsiktigt, metodiskt och med tydligt fokus på förändring.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är lugn, stabil och skapar trygghet i mötet med barn och familjer. Du är en tydlig och varm förebild som kan sätta gränser, hantera konflikter med lyhördhet och bygga förtroendefulla relationer. Eftersom samarbetet med polisen är centralt behöver du trivas med både internt och externt samarbete och bidra till ett positivt arbetsklimat. Med din kompetens och lösningsfokus skapar du goda förutsättningar för utveckling och förändring för barnen.Kompetenser
* Eftergymnasial utbildning, exempelvis socialpedagog, socionom eller behandlingspedagog
* Erfarenhet av arbete med ungdomskriminalitet
* Erfarenhet av arbete med barn, unga, familjer och nätverk
* God kännedom om socialtjänstens myndighetsutövning
* Erfarenhet av samverkan med interna och externa aktörer, såsom skola och polis
* Erfarenhet av att samordna insatser
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
* Goda datorkunskaper
* B-körkort och vana att köra bil
Utöver dessa krav ser vi det som meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom Signs of Safety, MI, EARL, CAP, Aktivt föräldraskap, KBT eller Repulse. Vi ser gärna att du tidigare arbetat målgruppen i liknande sammanhang, och det är även meriterande om du har vana av Journal Digital (JD).
För denna tjänst vill vi att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Det beställs direkt från polisens hemsida och uppvisas i original tillsammans med legitimation.
I rekryteringen ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Intervjuer kan komma att hållas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
