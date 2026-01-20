Behandlare till mindre HVB för ungdomar i Malmö
2026-01-20
Är du en trygg person med engagemang och erfarenhet av att arbeta med ungdomar med autism, adhd och/eller IF? Då kan det vara dig vi söker!
Samskapa är ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Vi tror på modeller men vi tror ännu mer på människor. Det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser.
För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida https://samskapa.com/.
Om uppdraget
Vårt boende i Malmö tar emot ungdomar i varierande åldrar med social problematik. De har ofta en eller flera neuropsykiatriska diagnoser, trauma samt ångestproblematik där utåtagerande beteende förekommer.
Som behandlare är du en viktig del av ungdomens vardag. Du bygger en tillitsfull relation och erbjuder en trygg och förutsägbar miljö där behandlingen utgår från individuella behov. Arbetet är omväxlande och rymmer allt från vardagliga sysslor till samtal och målinriktade behandlingsinsatser. Du bidrar till att skapa struktur och långsiktiga förändringar för ungdomar med komplex känslomässig problematik.
Din arbetsdag börjar på morgonen och avslutas nästa dag med överlämning till kollega. Uppdraget är en-till-en, vilket innebär att du arbetar självständigt på din avdelning och behöver vara trygg i att ta eget ansvar, även vid sovande jour. Samtidigt arbetar du på ett boende där fler kollegor finns, och du är en del av ett engagerat team med erfarna, närvarande chefer och behandlingsledare. Du har också nära samverkan med tvärprofessionella aktörer för vägledning, stöd och gemensamt ansvar.
Vi söker dig som har:
Minst 2 års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete
Erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar inom HVB eller liknande vårdformer
Fördjupad kunskap om självdestruktiva beteenden och långvariga svårigheter i relationer och känsloreglering.
Dokumenterad erfarenhet av metoder för känslomässig stabilitet, krishantering och tryggare relationsmönster
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Vi värdesätter att du:
Har en reflekterande och empatisk hållning.
Ser styrkorna bakom problemen och kan arbeta lösningsfokuserat.
Har tålamod och uthållighet i förändringsprocesser.
God förmåga att hantera intensiva känslouttryck och utmanande situationer med lugn och professionalism.
Vi erbjuder dig:
Gedigen och strukturerad introduktion med inplanerade uppföljningar som ger dig trygghet i rollen
Kompetensutveckling, handledning och stöd i ditt professionella uppdrag
Generöst friskvårdbidrag om 5000 kr/år
Närvarande, välutbildade och erfarna ledare som stöttar dig
Ett team med stark sammanhållning och bred kompetens
Möjlighet att växa och utvecklas inom organisationen
Information om tjänsten:
Omfattning: Ca 83 %
Placering: Malmö
Arbetstid: Dygnspass
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders tillämpad provanställning
Antal tjänster: 2
Information om rekryteringsprocessen:
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, välj gärna att få det digitalt om du har en digital brevlåda.
Urval och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Samskapa behandling AB
(org.nr 559056-5023) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mia Hult mia.hult@samskapa.com Jobbnummer
9694836