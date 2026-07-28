Behandlare till IFOs öppenvårdsenhet
Högsby kommun, Individ och familjeomsorgen / Socialsekreterarjobb / Högsby Visa alla socialsekreterarjobb i Högsby
2026-07-28
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Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!
Vi har en spännande möjlighet för dig som vill arbeta som behandlare inom öppenvård, både inom barn och unga, familjebehandling samt vuxna. Du kommer till en arbetsplats under utveckling till att bli en ännu mer lätt tillgänglig socialtjänst och som organiserar sig mot en verksamhet som har fokus på det förebyggande arbetet.
Vi är ett litet socialkontor där allas kompetenser tas tillvara och där innovativa lösningar och nära samarbete präglar vårt arbete.
Idag finns det sju medarbetare på enheten för öppenvård som arbetar med barn, ungdomar, föräldrar, vuxna med ett skadligt bruk och beroende, våldsutsatta personer, våldsutövare samt med socialpsykiatrins boendestöd. En av dessa är teamansvarig och har en nyckelroll i att samordna arbetet, vara med i utveckling av öppenvården och fungera som stöd i det dagliga arbetet.
1 plats(er).
Vi söker dig som vill vara vår nya medarbetare inom Individ-och familjeomsorgen och arbeta som familjebehandlare samt behandlare Vuxen inom vår öppenvårdsenhet.
Dina arbetsuppgifter på öppenvården innebär arbetet att:
Ta emot personer inom ramen för IUB (Insatser utan behovsprövning) och ge dem stöd en begränsad period.
Verkställa beslut utifrån uppdrag av socialsekreterare.
Arbeta utifrån evidensbaserade metoder i behandlande samtal.
Kontinuerligt arbeta med uppföljning.
Upprätta genomförandeplaner tillsammans med den enskilde och kontinuerligt journalföra.
Du kommer att arbeta både med behovsprövade insatser till barn, ungdomar och föräldrar och andra vuxna genom att ge individuellt stöd, behandlingsinsatser i grupp och familjebehandling, och även förebyggande och tidiga insatser som ingår i politiskt beslut om IUB (insatser utan individuell behovsprövning) då vi genomgår en omställning till en mer lätt tillgänglig, jämställd, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst.
Arbetet är mestadels förlagt dagtid men det kan även förekomma arbetstid tidig morgon samt sen eftermiddag / tidig kväll beroende på uppdragens utformning. Som behandlare samverkar du med andra professioner vilket är en viktig del i arbetet såsom skolan, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, sjukvården, samt hälsocentralen.
Som behandlare behöver du utgå från arbetsplatsen i ditt dagliga arbete.
Vi arbetar i dokumentationssystemet Viva.
Som anställd på Individ- och familjeomsorgen hos oss får du
• engagerade kollegor
• introduktion och en mentor
• flera personalförmåner, bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, flexavtal, möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• kompetensutveckling och kontinuerlig handledning.
Vi söker dig som har en socionomexamen alternativt en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Tidigare erfarenhet av behandlingsarbete och erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning är meriterande. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av olika evidensbaserade metoder.
Som person tänker vi att du är bra på att odla goda relationer, är nyfiken, kreativ, vill samverka, är mål- och resultatinriktad, bidrar till arbetsglädje, trygg i dig själv och har en god självinsikt. Du tar ansvar för att ditt arbete samt ser till det bästa när det gäller verksamheten och de människor du möter i tjänsten.
Som person har du förmågan att kunna prioritera när arbetet kräver det eller be om stöd vid behov. Det är viktigt att trivas med samarbetet både inom den egna arbetsgruppen såväl andra verksamheter.
Arbetet innefattar många kontaktytor både internt och externt samt dokumentation, därav är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Då resor i tjänsten kan förekomma behöver du även ha B-körkort och vanan att köra bil.
Vi ser fram emot din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi utan ta kontakt med rekryterande chef för att få veta hur du ska skicka in din ansökan.
Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge endast information som är relevant för den aktuella tjänsten.
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt svenskt medborgarskap/arbetstillstånd samt ett utdrag från belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Huvudsak dagtid men arbetstid kan förläggas tidig morgon eller kväll vid behov. Du ska arbeta på plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högsby Kommun
(org.nr 212000-0688)
Kyrkogatan 11 (visa karta
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579 80 HÖGSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Högsby kommun, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Socialchef
Anna-Karin Jäntti anna-karin.jantti@hogsby.se +46103566001 Jobbnummer
10014439