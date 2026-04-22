Behandlare till HVB Nygården
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg / Behandlingsassistentjobb / Nyköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Nyköping
2026-04-22
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Division Social Omsorg i Nyköping
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.
Division Social omsorg är en gemensam organisation för all socialtjänst i Nyköpings kommun. Målet är en effektiv, väl fungerande, säker organisation där allas medskapande bidrar till effektivitet och kvalitet.
Vi söker nu en behandlare till HVB Nygården som är en del av vår HVB-verksamhet för vuxna med skadligt bruk och beroende. HVB Nygården består dels av Långa Längans behandlingsboende med 18 platser, som tillsammans med Öppenvårdens behandlingsteam utgör heldygnsvård på hemmaplan, dels motivation- och utredningsboendet Gula Villan som är en viktig del av beroendevårdens uppsökande och motiverande verksamhet och ett första steg för den som vill göra en förändring. I samma område ligger även HVB Hemgårdsvillans behandlingsboende som är inriktat på samsjuklighet i form av skadligt bruk/beroende och psykisk ohälsa. Inom ramarna för HVB-verksamheten finns också träningslägenheter samt ett aktivitetshus.
Arbetsuppgifter
Som behandlare på HVB Nygården ingår du i ett team som arbetar för att utveckla och upprätthålla behandlingsinnehållet på boendet. Du deltar i den dagliga driften av boendet tillsammans med övrig personal och har stödjande, framåtsyftande och behandlingsinriktade samtal med de placerade. Du håller i föreläsningar och behandlingsgrupper och tar initiativ till olika relevanta och stärkande behandlingsinslag. Du samverkar med övrig personal, enheter och instanser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att den enskilde ska uppnå ett nyktert och drogfritt liv och en förbättrad social livssituation.
Du är Case Manager (CM)/kontaktperson till klienter där du säkerställer att klienten får stöd att arbeta med det som framkommit i vårdplanen. Du sammankallar relevanta funktioner till resursgrupp och håller i alla möten som berör klienter där du är CM.
Dokumentation sker i verksamhetssystemet Journal Digital.

Kvalifikationer
Du har lämplig utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet där du arbetat behandlings- och förändringsinriktat med människor med beroendesjukdom, en bredd avseende psykosociala behandlingsmetoder är en fördel.
Som person behöver du vara positiv men gränssättande, engagerad i verksamhetens mål och respektfull i din kommunikation. Du behöver ha en genomtänkt livssyn, stabila värderingar och en professionell hållning så att du vill och kan vara en trygg förebild för dem som vill göra en livsstilsförändring och tillsammans med dina kollegor skapa en gynnsam miljö för de boendes tillfrisknande.
Vårt arbete kräver mycket samarbete både internt och externt och lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Mångfald gynnar utvecklingen och stödet till våra medborgare. Vi eftersträvar därför en jämn köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare
B-körkort krävs
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Månd-fredag 8-17 Flextid
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321114".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Ö Trädgårdsgatan 2 (visa karta
)
611 34 NYKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg
Kommunal Nyköping nykoping.ost@kommunal.se 010-442 87 88 Jobbnummer
9870539