Behandlare till Högintensivt ungdomsstöd
Landskrona kommun / Behandlingsassistentjobb / Landskrona Visa alla behandlingsassistentjobb i Landskrona
2026-04-24
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!
Arbetsuppgifter
Vill du genom ditt arbete bidra till att barn och unga får bättre förutsättningar i livet? Trivs du i en roll där du arbetar nära familjer i tätt samarbete med engagerade kollegor?
På Högintensivt Ungdomsstöd (HUS) arbetar vi med målgruppen barn och unga (oftast 13-18 år) som är föremål för SoL- eller LVU-placeringar samt med intensivt stöd riktat till deras vårdnadshavare och nätverk. Vi arbetar på uppdrag från vårdansvarig socialsekreterare som vi har ett nära samarbete med, allt för att familjerna ska få så goda förutsättningar som möjligt. I varje familj arbetar två behandlare tillsammans, en ungdomsbehandlare och en familjebehandlare. Du kommer ha olika roller i olika familjer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
* Aktivt arbeta med familjerna där stödet behövs och skräddarsy insatserna utifrån identifierade behov.
* Arbeta med individuella samtal och familjemöten, som till stor del sker i familjernas hem.
* Arbeta nära den andra behandlaren och tillsammans ansvara för att genomförandeplaner upprättas och uppsatta mål följs.
* Motivera, stötta och intensivt följa upp få familjer i taget.
* Aktivt arbeta med att involvera familjens eget nätverk, bland annat genom familjerådslag och Signs of Safety.
Hos oss på HUS får du en viktig roll där du blir en del av ett engagerat och kunnigt team. Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av professionalism, samarbete och ett högt engagemang. Här får du ett meningsfullt uppdrag där du har möjlighet att arbeta nära familjerna för att göra verklig skillnad. Du arbetar med ett begränsat antal familjer vilket ger dig goda förutsättningar att erbjuda ett intensivt stöd av hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och lugn, även i stressade situationer. Du väljer dina strider klokt genom att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du en tro på dig själv och är trygg i din roll som behandlare. Som person är du alltid en god förebild för de familjer vi träffar - i alla situationer. Du skapar och bibehåller bärande relationer, visar förståelse för andra samtidigt som du tydligt kan sätta gränser. En grundförutsättning för att lyckas i detta arbete är att du samarbetar med andra för att nå uppsatta mål. Du kommer framför allt arbeta dagtid, men även kvällar kan förekomma.Kvalifikationer
* Utbildad som socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Körkort och kör bil.
* Utbildning och erfarenhet av att arbeta med behandling av beroendeproblematik.
* Regelbunden dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter vilket ställer krav på att du behärskar svenska språket i tal och skrift samt har goda datorkunskaper.
Meriterande kompetenser
* Erfarenhet av myndighetsarbete med barn, unga och familjer.
* Utbildning och/eller erfarenhet av MI, Connect, COPE, Aktivt föräldraskap, ABC, A-CRA, kognitiv beteendeterapi (KBT) och Repulse.
* Det är meriterande om du har arbetat i Journal Digital (JD) och/eller LifeCare.
Intervjuer kan komma att hållas under ansökningstiden. Då anställningen gäller arbete med barn och unga krävs att du uppvisar utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister innan anställning.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsgivarinformation: landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320644".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140)
Stadshuset (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA
För detta jobb krävs körkort.
Landskrona stad, Individ- och familjeförvaltningen
Enhetschef
Gabriella Dahlberg Gabriella.f.dahlberg@landskrona.se 0418-47 08 54
9873232