Behandlare till Henjahemmet, missbruksboende
2025-12-18
Avdelning för individ- och familjeomsorg och funktionsstöd, BOOST
Välkommen till Gislaveds kommun!
Hos oss får du möjlighet att göra en meningsfull insats för våra invånare.
Vårt uppdrag är att forma ett hållbart samhälle där alla har en plats, och vi söker nu dig som vill bidra till detta arbete tillsammans med oss. Vi erbjuder en arbetsplats som kännetecknas av mod, utvecklingsmöjligheter och en stark tro på att skapa en balans där du mår bra.
Som medarbetare i Gislaveds kommun blir du en viktig del av din arbetsplats. Vi förväntar oss att du aktivt bidrar till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde en självklarhet.
Enheten för Boende och stöd, BOOST, leds av en enhetschef och två gruppledare. Inom enheten ingår ett boende för vuxna med beroendeproblematik, ett stödboende för ungdomar 16-21 år, ett HVB för ungdomar 13-20 år samt ett boende för vuxna med psykiatrisk funktionsnedsättning.
Nu söker vi en engagerad behandlare till vårt team på Henjahemmet, boendet för vuxna med beroendeproblematik!
Henjahemmet är ett boende för vuxna, 18 år och uppåt, som har någon form av beroendeproblematik. Boendet är på Henja och har 6 platser. Brukare som bor på Henjahemmet har beslut enligt SoL, LVM eller LVU. En central del av ditt arbete blir att motivera och stödja brukarna i att utveckla sina förmågor och styrkor, samt hjälpa dem att skapa ett förändringstänk utifrån deras individuella genomförandeplaner. Ditt bemötande ska präglas av lågaffektivt förhållningssätt, vilket skapar tillit och trygghet för brukarna. Att bygga starka och förtroendefulla relationer är avgörande i ditt arbete.Dina arbetsuppgifter
Som behandlare på Henjahemmet har du en central roll i att stötta brukarna i deras vardagliga liv. Ditt arbete består främst av att bedriva målinriktat behandlingsarbete utifrån individuella genomförandeplaner, där du anpassar insatserna efter varje brukares specifika behov och förutsättningar. Detta innebär att du aktivt bidrar till deras personliga utveckling och självständighet, samtidigt som du bygger förtroendefulla relationer som skapar en trygg miljö för dem.
I rollen ingår också ett kontaktmannauppdrag, där du ansvarar för att planera och samordna vården för specifika brukare. Detta inkluderar att hålla regelbunden kontakt med interna och externa samarbetspartners, såsom socialtjänst och andra vårdgivare.
En viktig del av ditt arbete är att dokumentera i verksamhetssystemet Combine, vilket innebär att du kontinuerligt uppdaterar genomförandeplaner, för journalanteckningar och säkerställer att all dokumentation är korrekt och aktuell. Du bidrar även till att skapa och anpassa boendemiljön så att den är trygg, strukturerad och anpassad efter brukarnas specifika behov. Genom ditt arbete gör du en betydande skillnad i brukarnas liv och hjälper dem att hitta nya vägar framåt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad beteendevetare, behandlingspedagog, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, och vi söker en person som är trygg, lyhörd, ödmjuk, stresstålig och har ett professionellt bemötande. Erfarenhet från arbete med målgruppen är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Vi ser gärna att du har kunskaper inom motiverande samtal och lågaffektivt bemötande. Ditt medarbetarskap behöver präglas av samarbetsförmåga och vilja att delta i verksamhetens utveckling. Du förväntas ha ett gott samarbete med chef och kollegor och förmågan att skapa meningsfulla relationer med brukare är centralt i denna roll.
Vi erbjuder:
En stark gruppkänsla med engagerade kollegor. Kompetensutveckling Betald semester från första anställningsåret. Gratis inträde till kommunens simhallar.
Rekrytering sker löpande och intervjuer kan hållas innan ansökningstiden har gått ut.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team på Henjahemmet!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
