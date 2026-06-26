Behandlare till Allmänpsykiatrin, Enhet 1 Växjö
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Socialsekreterarjobb / Växjö Visa alla socialsekreterarjobb i Växjö
2026-06-26
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverande och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.
Allmänpsykiatrin är organiserad i specialiserade enheter där personalen arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård som följer patienten i hela vårdkedjan. Inom allmänpsykiatriska enhet 1 behandlas främst patienter med affektiva sjukdomar, PTSD, ångestproblematik samt patienter med suicidrisk.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny medarbetare för uppdraget som behandlare, med fokus på att vara fast vårdkontakt till patienter på Allmänpsykiatrin enhet 1.
Alla patienter som vill har rätt att få en fast vårdkontakt inom Specialistpsykiatrin, detta för att bidra till att säkerställa trygghet, säkerhet och kontinuitet för patienten.
I ditt uppdrag kommer bland annat följande uppgifter ingå:
• Att vara ett namn för patienten om den behöver kontakta vården
• Att vid behov samordna vården
• Att vara delaktig i vårdplansprocessen
Du kommer att arbeta både självständigt samt i samverkan med dina kollegor på enheten. Beroende på din profession kan de även bli aktuellt med vissa andra arbetsuppgifter, så som att ansvara för patientutbildning, läkemedelsuppföljning eller andra insatser som erbjuds inom Allmänpsykiatrin enhet 1.
Inom Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna kommer du vara delaktig i det ständigt pågående utvecklingsarbetet som vi bedriver på enheten. Vi erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling samt en hög tillgång till handledning samt mentorskap.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad samt examinerad socionom, sjuksköterska, skötare eller vad arbetsgivaren ser som relevant utbildning. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet.
Du har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du känner dig säker i osäkra sammanhang, står upp för dina egna åsikter och välkomnar förändring samt utveckling med stort fokus på patienterna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är önskvärt.
I samband med erbjudande av anställning begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Vi önskar därför att du i din ansökan anger ditt fullständiga personnummer.
På grund av sommarperioden är ansökningstiden förlängd. Urval och återkoppling påbörjas vecka 34-35.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 430/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
JF Liedholms väg 7 (visa karta
)
352 57 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
Enhetschef
Kajsa Johansson kajsa.s.johansson@kronoberg.se 0470-58 38 86 Jobbnummer
9980273