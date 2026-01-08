Behandlare öppenvård barn och unga (vik), Solna stad
2026-01-08
Nu har vi en kollega som ska vara föräldraledig, därför söker vi en vikarierande behandlare till Öppenvården Solna stad! Tjänsten fokuserar på behandling 0-20 år.
Vill du bli vår nya kollega?
Om arbetsplatsen
Barn- och Ungdomsenheten ansvarar för myndighetsutövning och insatser riktade till barn 0-20 år och deras familjer. Enheten är uppdelad i sju grupper; mottagningsgrupp, utredningsgrupp för barn respektive ungdom, placeringsgrupp, en grupp bestående av nätverksteam, fältassistenter samt skolsocialt team, öppenvård Mini Maria samt familjerätt.
Vad innebär arbetet?
Barn- och ungdomsenhetens öppenvård inklusive Mini Maria består av tio behandlare samt en sektionschef. Du kommer att ingå i en engagerad och erfaren arbetsgrupp som vill fortsätta utveckla arbetet med fokus på ett systemiskt tänkande.
Uppdraget innebär att ge behovsprövade öppenvårdsinsatser till barn och ungdomar och deras familjer samt även råd och stöd utan behovsprövning. Arbetet kan vara förlagt i familjens hemmiljö, på en neutral plats eller i våra lokaler. De öppenvårdsinsatser vi arbetar med är bland annat FFT (Funktionell Familjeterapi), Tryggare barn och RePulse.
Vi strävar mot ett 0-20 perspektiv vilket innebär att man kan komma att arbeta med både yngre och äldre barn samt deras familjer.
Vem söker vi?
Du som söker har en socionomexamen eller annan högskoleutbildning med social inriktning.
För att lyckas i rollen ser vi även att du har:
- Erfarenhet av socialt arbete
- Erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer
- Erfarenhet av och kunskap om systemteori
- Kunskap om barn och ungdomars utveckling
- Kunskap om att arbeta med nätverk och synen på nätverk som en resurs
Vidare är det meriterande om du har kunskap om BBIC och Signs of safety, samt meriterande med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1).
Stor vikt kommer att läggas vid din samarbetsförmåga och personliga mognad. Vi tror att du lyckas bäst i rollen som behandlare om du har självinsikt och kan skilja på det personliga och det professionella utifrån din yrkesroll. Vi vill att du är självgående och på ett strukturerat sätt kan driva processer och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken.
Vårt erbjudande
Vi kan erbjuda dig en kompetent arbetsgrupp med arbetsglädje och en vilja att utveckla vår interna Öppenvård/Mini Maria. Vi har extern handledning och tillgång till en intern metodstödjare som aktivt deltar i enhetens utvecklingsarbete. Arbetsplatsen är belägen på Englundavägen 13 i Solna Business Park med närhet till både pendeltåg, tunnelbana och tvärbana.
Vi tillämpar semesterväxling och årsarbetstid där du har möjlighet att planera din egen arbetstid i samråd med din närmaste chef.
Mer information
Tjänsten är ett vikariat på heltid, med tillträde i april 2026 eller efter överenskommelse, och sträcker sig över ca ett år. Välkommen att skicka in din ansökan genom bifoga ditt CV samt genom att besvara våra urvalsfrågor senast den 22 januari 2026. De frågor du besvarar i din ansökan ligger till grund för vårt urvalsarbete. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Om du några frågor är du välkommen att höra av dig till sektionschef Agnes Borén på telefonnummer 08-746 1116.
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av screeningstester, intervju med chef samt referenstagning.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/535". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsenheten, Öppenvård MiniMaria Kontakt
Agnes Borén 08-7461113 Jobbnummer
9672599