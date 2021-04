Behandlare Neurofeedback - Framnäsgruppen AB - Behandlingsassistentjobb i Stockholm

Framnäsgruppen AB / Behandlingsassistentjobb / Stockholm2021-04-21Behandlare till Neurofeedbackprogram sökesLäs om Neurofeedback på www.framnasgruppen.se Framnäsgruppen AB är ett litet välrenommerat värderingsdrivet företag under stadig tillväxt och utveckling. Genom problemlösande samtal och genuint intresse för vårt arbete hjälper vi barn, unga och vuxna som på olika sätt befinner sig i svårigheter. Framnäsgruppens värdegrund vilar på humanism, lika värde och tron på varje individs förmåga. Våra ledstjärnor i arbetet är kvalité, bemötande och fokus på lösningar.2021-04-21Framnäsgruppen har under en tid etablerats som utförare av Neurofeedback enl Othmers metod. Neurofeedback är ett komplement till terapeutisk behandling och hur det går till finns att läsa på Framnäsgruppens hemsida. Som terapeut inom metoden ingår att göra symtomspårning och kartläggning av klientens problematik, behov samt behandlingsplan. Du behöver ha en kunskap och förståelse för diagnostypiska beteendemönster och kunna identifiera problembeskrivningar utifrån klientens vardag och verklighet. Du får naturligtvis utbildning och handledning i metoden.Arbetet består i att utföra träningssessioner med klienter med neurofeedback Othmers metod så teknikvana med datorer är en fördel.Du har någon typ av social grundutbildning och erfarenhet av arbete inom det breda psykosociala fältet. Den personliga lämpligheten är väsentlig och i det ingår att du har en genuin fallenhet för att bemöta människor som har det problematiskt. Du behöver vara lyhörd och ha ett lösningsfokuserat och inkännande förhållningssätt. Du behöver kunna uttrycka dig i tal och i skrift för att kunna bidra till och förmedla den metod och den värdegrund som genomsyrar Framnäsgruppens verksamheter och då specifikt Neurofeedback. Vi förutsätter att du delar våra värderingar och visar det i ditt dagliga arbete med andra. Att du är engagerad och flexibel person värdesätter vi stort. Du är flexibel, stresstålig, målinriktat och vill åstadkomma resultat tillsammans med kollegor och ledning.Känner du igen dig i denna beskrivning och vill vara med i ett pionjärarbete så är du välkommen att söka till ossAnställningens omfattningAnställningen är tills vidare, heltid/deltid kan diskuteras. Fast månadslön. Självklart följer vi kollektivavtal och erbjuder våra medarbetare pensionsavsättning och friskvård. Vi praktiserar flextid och du tar eget ansvar och styr för det mesta dina dagar själv. Tillträde sker efter överenskommelse, men snarast möjligt.Vi kommer att genomföra intervjuer löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut, så tveka inte att skicka in ditt personliga brev och CV snarast.Sista ansökningsdag 2021-05-21 Skicka din ansökan till mia.garphult@framnasgruppen.se Frågor om tjänstens kan ställas till Mia Garphult 070-461 03 33Sista dag att ansöka är 2021-05-21Framnäsgruppen ABTulegatan 27, nb11353 Stockholm5709051