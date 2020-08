Behandlare med inriktning KBT till Fokushuset - TioHundra AB - Behandlingsassistentjobb i Norrtälje

På Fokushuset utgår vi från behov, inte diagnos, och erbjuder olika former av samtal, stöd och hälsofrämjande aktiviteter. Det känns roligt att vi nu kan utveckla och erbjuda gränsöverskridande insatser för patienter inom psykiatri och beroende i Norrtälje. Vi arbetar med riktade insatser, som till exempel olika former av individuella samtal och samtal i grupp utifrån ett hälsoperspektiv med patienten i fokus. Fokushuset erbjuder - förutom en rad olika former av individuella samtal - gruppbehandlingar som 12-stegsbehandling, minnesträning, sömnskola, motion, mindfulness, vägval i livet, struktur i vardagen - ja allt som främjar och utvecklar för ett fungerande liv. Socialpsykiatrins öppenvård med biståndsbedömt boendestöd och sysselsättning Åran, samt vårt café Kvarnen, ingår som en självklar del i Fokushusets verksamhet.Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör oss unika i Sverige. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Detta gör oss också till en attraktiv arbetsgivare, vilket återspeglas i våra höga resultat i medarbetarenkäten. Tiohundra samverkar i Norrtäljemodellen som är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter.Du når oss enkelt med bekväm och wifi-utrustad direktbuss från Stockholm.Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde tidigast i september (eller enligt överenskommelse) och t o m 31 december 2021 med möjlighet till förlängning. Som behandlare kommer du ha fokus på KBT-inriktade samtal, individuellt och i grupp. Du kommer, tillsammans med övriga kollegor, vara med om att bygga upp en helt ny och unik verksamhet för personer med psykiatri och/eller beroendeproblematik. Arbetet kommer vara gränsöverskridande både individuellt och i grupp med patienten i fokus.Tillträde efter överenskommelse.Om digDu som söker är mentalskötare, behandlingsassistent eller motsvarande med vidareutbildning steg 1 KBT. Du har ett stort intresse av samtal i olika former och förändringsarbete.Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.