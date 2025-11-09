Behandlare, Lenagårdens behandlingshem
Nytida AB / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2025-11-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Lenagården är ett behandlingshem för personer från 18 år med psykiatrisk problematik och beroende. Vi erbjuder anpassade vårdprogram med psykoterapi för personer med svårigheter så som emotionell instabilitet, beroende, PTSD, självskadebeteende samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Nu söker vi en behandlare med erfarenhet och kompetens inom området beroende till vårt team kring personer med samsjuklighet. Du kommer till en verksamhet med höga ambitioner och kompetent personal där målet är att bedriva bästa möjliga vård utifrån individens behov. Arbetet ställer krav på interpersonella färdigheter och flexibilitet samtidigt som teamarbetet ger stöd och möjligheter att arbeta effektivt för att hjälpa klienten, men också för att stärka och utveckla dig i din roll. Tjänsten är heltid och förlagd till vardagar. Vi erbjuder individuell kompetensutveckling och flera förmåner.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.
Om rollen Att arbeta som behandlare hos oss innebär att både kunna hålla i grupp, genomföra individuella samtal med fokus på beroende och att dagligen stötta klienter att använda sina nyvunna färdigheter. Du samarbetar i team, bestående av behandlingsassistent, sjuksköterska, psykolog samt gruppchef, där ni tillsammans ansvarar för att tillsammans med klient strukturera vardagen samt planera, genomföra och följa upp insatser. I arbetet ingår dokumentation och läkemedelsdelegering från sjuksköterska.
Om Lenagårdens behandlingshem Lenagården har 12 platser för heldygnsvård där vi erbjuder anpassade behandlingsprogram med KBT som bas. Vi ger stöd i de vardagliga situationerna och göromålen. Vi ser till personens styrkor och intressen, för att ta tillvara och utveckla dessa.
Behandlingshemmet ligger vackert beläget intill Lena kyrka i en lantlig miljö 18 km norr om Uppsala. Du finner goda förbindelser med allmänna kommunikationer, såväl buss som tåg. Restid med tåg från Uppsala tar endast 12 minuter.
Din erfarenhet och kunskap Vi tänker att du har formell kompetens gällande beroende och har erfarenhet av arbete med personer med psykiatrisk problematik. Meriterande är om du har kunskaper i KBT och DBT.
Du ser möjligheter och vill utvecklas och har ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande, flexibel och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser det som självklart att samarbeta och bidra i teamarbetet. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-12-14 För mer information kontakta: Verksamhetschef Sanna de Connick, 073-078 90 82 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställning Facklig kontakt: Vision, Magnus Sällström, vision@ambea.se
Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Susanna de Connick susanna.deconnick@nytida.se 0730-789082 Jobbnummer
9595578