Behandlare inriktning skadligt bruk

I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken.
Vill du vara en del av ett dynamiskt och engagerat team som gör skillnad? Nu söker vi en behandlare med inriktning på skadligt bruk till Individ- och familjeomsorgens utförarverksamhet. Hos oss blir du en del av en erfaren, kreativ och nyfiken duo som ständigt strävar efter att utveckla och fördjupa gemensamma arbete.
Som behandlare kommer du att arbeta med vuxna som har skadligt bruk i form av alkohol, narkotika, datorspel och spel om pengar. Din roll är att stödja och behandla individer i svåra situationer, och hjälpa dem att nå ett självständigt liv fritt från missbruk och beroende. Du kommer att erbjuda strukturerad behandling både individuellt och i grupp, samt stöd till anhöriga. Det finns även planer framöver att erbjuda behandling och stöd till personer som vill lämna kriminell livsstil och kvinnor utsatta för våld.
Vi lägger stor vikt vid att möta varje individ med värdighet och respekt, och vårt mål är att stärka deras egen förmåga och motivera till förändring. Du kommer att arbeta motiverande, behandlande och eftervårdande i nära samarbete med andra viktiga aktörer.
Svedala kommun har sedan 1 oktober implementerat nya socialtjänstlagen i öppenvården för skadligt bruk vilket innebär att all form av behandling från kommunens öppenvård är numera biståndsfritt. Det innebär att man som medborgare direkt kan vända sig till vår öppenvård för råd och stöd och behandling.
Vi söker dig som är utbildad socionom, drogterapeut, beteendevetare eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildning inom skadligt bruk och flera års erfarenhet av liknande arbete är ett krav för tjänsten.
Om du har utbildning eller erfarenhet inom KBT, gärna steg 1 eller återfallsprevention är det en stor fördel. Det är även meriterande om du arbetat med gruppbehandling.
Du ser samarbete med olika aktörer som en naturlig del av ditt arbete.
För att trivas i rollen tror vi att du som person är nyfiken och ödmjuk inför andra människors livssituation. Vidare ser du möjligheter och tror på människors förmåga till förändring. Du besitter en förmåga att skapa förtroendefulla relationer samtidigt som du kan sätta gränser och arbeta målinriktat i behandlingsarbetet. Du är självständig, flexibel och arbetar på ett strukturerat sätt när du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Personlig lämplighet kommer vara en viktig del i rekrytering.
Tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetet sker främst dagtid, men möten kan även förekomma efter kontorstid beroende på individens behov och situation.
Individuell lönesättning tillämpas.
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 2000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension. Vi tillämpar flextid och distansarbete vilket innebär att du med hänsyn till verksamhetens behov kan växla mellan att arbeta på kontoret, i verksamheten eller hemifrån. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
Inför anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lönen är individuell och enligt överenskommelse. Personen kommer inte ingå i lönerevision 2026. Friskvårdsbidrag Semesterväxling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Jim Sandersson jim.sandersson@svedala.se 040-626 83 73 Jobbnummer
9644730