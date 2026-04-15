Behandlare inom IFO öppenvård
Älvkarleby Kommun / Behandlingsassistentjobb / Älvkarleby Visa alla behandlingsassistentjobb i Älvkarleby
2026-04-15
, Gävle
, Tierp
, Sandviken
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvkarleby Kommun i Älvkarleby
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
För oss börjar allt med invånaren, utifrån dennes behov och förutsättningar, då vi anpassar vårt arbete för att möta våra klienter/familjer där de befinner sig och när behovet finns. Vår verksamhet är flexibel och strävar efter en hög tillgänglighet, både vad gäller arbetstid och insatser. Detta kommer innebära kvälls- och helgarbete. Eftersom målgruppen och deras livsvillkor kan förändras snabbt är det viktigt att du har intresse för omvärldsbevakning och håller dig uppdaterad. Att vara en del av en tillgänglig socialtjänst innebär också att du kommer att arbeta med råd och stöd till kommunens invånare på öppen ingång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att arbeta med behandling, främst på uppdrag från enheten barn och familj, men även uppdrag kopplade till vuxen kan bli aktuellt. Detta innebär att du får en varierande och utvecklande roll där du möter olika målgrupper och arbetar med olika typer av insatser. Du kommer att arbeta förebyggande och behandlande, och dina arbetsuppgifter inkluderar allt från stödjande samtal och krishantering till mer långsiktiga behandlingsinsatser.
Dokumentationen som är en viktig del av arbetet och sker i verksamhetssystemet Treserva.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av behandlingsarbete, gärna inom socialtjänstens öppenvård. Utbildning/licens i behandlingsmetoder är meriterande.
Kunskap om socialtjänstens arbete och myndighetsutövning.
Du har en god förmåga att arbeta relationsskapande, motiverande och lösningsfokuserat. Du ser utvecklingsarbete som en inspirerande och kreativ utmaning och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Du är strukturerad och har en väl utvecklad förmåga att planera, dokumentera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för att driva dina arbetsuppgifter framåt och säkerställer att de fullföljs.
För att trivas i rollen som behandlare är du en stabil och trygg person med god självinsikt. Du har en god förmåga att förstå andra människors känslor samtidigt som du upprätthåller ett professionellt förhållningssätt. Arbetet ställer krav på att du är flexibel och känner dig bekväm med att arbeta såväl självständigt som i team.
Meriterat om du har någon evidens eller beprövad behandlingsmetod så som;
FFT
Tryggare barn
RePulse
Kriminalitet som livsstil
CRA eller MET
Trappanmodellen
Körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
Belastnings- och misstankeregisterutdrag kommer att krävas om du skulle bli aktuell till tjänsten.
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med.
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby kommun
(org.nr 212000-0258), https://www.alvkarleby.se
Centralgatan 3 (visa karta
)
814 21 SKUTSKÄR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IFO - Öppenvård- och familjehemsenheten Kontakt
Erik Klippmark, Vision vision@alvkarleby.se 026-83112 Jobbnummer
9854851