Behandlare/föräldrarådgivare
Öckerö kommun, Myndighet och Social välfärd / Socialsekreterarjobb / Öckerö Visa alla socialsekreterarjobb i Öckerö
2026-04-22
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öckerö kommun, Myndighet och Social välfärd i Öckerö
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
1 plats(er).
Socialförvaltningen i Öckerö kommun är en engagerad och framåtblickande förvaltning. Vi tror på kontinuerlig utveckling och innovation för att möta de utmaningar som finns i vår kommun. Vårt uppdrag är att skapa en hållbar och effektiv verksamhet som möter samhällets och individernas behov med fokus på förebyggande arbete.
Enheten Stöd och behandling ligger inom socialförvaltningens verksamhetsområde Myndighet och social välfärd. Enheten ansvarar för kommunens öppenvårdsinsatser så som råd, stöd och behandling, familjecentral, familjerådgivning samt drog- och brottsförebyggande arbete.
Vi söker nu dig som vill vara en del av Öckerö kommuns utvecklingsresa mot en socialtjänst med ökad tillgänglighet och evidensbaserade metoder av hög kvalité. Vi är inne i ett skede där vi nyss startat en gemensam mottagningsfunktion, bildat ett nätverkslag samt utbildar både myndighetskontor och utförare i Signs of Safety.
Tjänsten är kombinerad, där 50 % är som föräldrarådgivare mot yngre åldrar och 50 % som behandlare. Tjänsten är förlagd inom Resurs- och behandlingsteamet. Här arbetar vi med stöd och behandling till familjer med barn och ungdomar, anhöriga, våld i nära relationer samt riskbruk, skadligt bruk och beroende. Även gruppverksamhet med olika teman erbjuds.
Som behandlare kommer du vara inriktad mot barn, ungdom och familj. Det kan exempelvis handla om uppdrag kring problematisk skolfrånvaro eller att utföra intensiva insatser till familjer för att möjliggöra för barn att bo kvar hos sina föräldrar. Du verkställer uppdrag på bistånd från myndighetskontoret samt utför insatser utan behovsprövning. En viktig del av detta uppdrag är att samarbete med andra aktörer runt barnet/familjen, både i det privata nätverket och det professionella.
Som föräldrarådgivare mot yngre åldrar arbetar du i samverkan med andra professioner på vår familjecentralsliknande verksamhet. En del av uppdraget är mötet med föräldrar och barn som kommer till den öppna förskolan. Du verkar även i olika föräldrastödsprogram samt utför visst uppsökande arbete. Du erbjuder samtal till föräldrar med fokus på att stärka dem i föräldraskapet på ett sätt som kommer barnen till gagn. Tillsammans med verksamheter som förskola, BVC och myndighetskontor jobbar du mot en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst med låga trösklar. Dina arbetstider kan i perioder delvis vara på kvällstid. I din roll som föräldrarådgivare ingår du i ett nätverk kring föräldraskapsstöd i Göteborg Stad.Kvalifikationer
Vi söker dig som;
• Är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Har erfarenhet från stöd och behandlingsarbete.
• Har erfarenhet av att arbeta med barn/unga/familj
• Har vidareutbildning inom samtalsbehandling såsom exempelvis steg 1 eller likvärdigt.
Vi söker dig som vill utveckla framtidens socialtjänst och som samtidigt vill utvecklas själv genom nya erfarenheter och kompetenshöjande insatser.
Vi önskar att du har god kännedom om socialtjänstens utförar- och myndighetsutövning.
Vi ser att du behöver ha en god förmåga till samverkan, med både interna och externa parter, och uppvisar en trygghet i din roll som behandlare. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
B-körkort är ett krav.
Eftersom du kommer arbeta med barn och unga så kommer polisregisterutdrag begäras av den som erbjuds anställning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med fokus på kvalitet och utveckling, där du får möjlighet att påverka och göra skillnad i kommunens socialtjänst. I verksamheten har vi fokus på att skapa ett hållbart arbetsliv som präglas av hälsa och välmående och vi tror på att utvecklas tillsammans. I verksamheten finns engagerade och kompetenta kollegor och vi erbjuder generös kompetensutveckling i form av utbildningar kopplade till din tjänst, samt möjlighet till distansarbete, semesterväxling och friskvårdsersättning.
I Öckerö kommun bygger vi vår verksamhet på värden som tillit, mod, engagemang och nytänkande. Med tillit som grund ger vi varandra förutsättningar att göra vårt bästa, och tillsammans gör vi skillnad. Vi är modiga och engagerade, och vi vågar testa nya idéer för att skapa framtidens kommun. Vi uppmuntrar en arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull och kan bidra med sina unika perspektiv och initiativ.
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden har gått ut.
Öckerö kommun har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318962".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280)
475 80 ÖCKERÖ KOMMUN
För detta jobb krävs körkort.
Öckerö kommun, Myndighet och Social välfärd
Enhetschef
Lisa Taheri lisa.taheri@ockero.se 031-976298
9869434