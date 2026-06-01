Behandlare, beroende- och vuxenenheten
2026-06-01
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Beroende- och vuxenenheten är en av fem enheter inom Individ- och familjeomsorgen. Totalt består Individ- och familjeomsorgen av cirka 110 medarbetare.
På Beroende- och vuxenenheten blir du del av en kompetent och engagerad personalgrupp bestående av behandlare, socialsekreterare, beroendepedagoger, 1:e socialsekreterare och enhetschef. Vi har en välutvecklad vårdkedja för personer med beroendeproblematik. Arbetet bedrivs utifrån ett helhets- och familjeperspektiv med individen i fokus.
Enheten ansvarar för den kommunala vården avseende skadligt bruk och beroende för personer över 18 år samt deras anhöriga. Enheten ansvarar även för kommunens insatser när det gäller personer som vill lämna en kriminell livsstil eller är i behov av skydd kopplad till kriminalitet, människohandel och exploatering. Vårdkedjan består av utredningsansvar med myndighetsutövning, stöd- och behandlingsinsatser.
Vi arbetar med Signs och Safety och MI som förhållningssätt. Utbildning i Signs of Safety tillhandahålls internt.
Kommunikationsmöjligheterna är goda. Arbetsplatsen ligger cirka sju minuters gångväg från buss- och pågatågstationen.
Som behandlare på Beroende- och vuxenenheten ingår du i ett team tillsammans med tre kollegor. Ni ansvarar för att utveckla, planera och genomföra de interna behandlingsinsatserna för personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel och för personer med kriminell livsstil så att de motsvarar målgruppens behov. Ni bedriver ett kvalificerat behandlingsarbete, både enskilt och i grupp. Enheten erbjuder idag ett brett utbud av behandlingsinsatser såsom CRA, återfallsprevention, MI-samtal, Previct och 12-stegsbehandling. Även anhöriga till personer med skadligt bruk eller beroende eller kriminell livsstil ingår i målgruppen och vi erbjuder anhörigstöd både enskilt och i grupp. Utbudet av insatser utvecklas ständigt för att möta målgruppens behov. Dokumentation av insatserna i verksamhetssystemen Lifecare och Journal digital ingår.
Du kommer företrädesvis att arbeta i vår lågintensiva gruppverksamhet och med individuella insatser enligt CRA, MI och återfallsprevention samt med anhörigbehandling, både enskilt och i grupp. Arbetet innebär nära samverkan med enhetens socialsekreterare och beroendepedagoger. Du kommer både att arbeta med insatser på bistånd från socialsekreterare men också med insatser som utformas helt utifrån den enskildes egen problembeskrivning.
Enheten har påbörjat ett utvecklingsarbete med att förbereda och anpassa verksamheten utifrån samsjuklighetsreformen. Du kommer vara delaktig i att fortsätta detta utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker en kompetent och engagerad medarbetare med stort intresse för arbete med personer med skadligt bruk och beroende, med eller utan samsjuklighet och med personer som önskar lämna en kriminell livsstil samt deras anhöriga. Du ska ha utbildning i CRA. Du får också gärna ha utbildning i MI, återfallsprevention och någon form av kriminalitetsprogram samt erfarenhet av att arbeta med målgruppen enligt metoderna, gärna både enskilt och i grupp. Du ska ha lätt för att skapa kontakt och hållbara relationer och ha en hög samarbetskompetens. Vi förutsätter att du har god kunskap i frågor gällande skadligt bruk och beroende och gärna även i vad det innebär att lämna en kriminell livsstil. Erfarenhet av arbete med anhöriga till målgruppen är också önskvärt.
Som behandlare på Beroende- och vuxenenheten behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och erfarenhet av att dokumentera. Du behöver vara ansvarstagande med en god förmåga att både självständigt och tillsammans med andra planera, organisera och genomföra arbetet under givna ramar. Vidare behöver du ha lätt för att hålla struktur och för att anpassa dig till nya situationer i arbetet. Du bör ha ett lågaffektivt förhållningssätt och en god pedagogisk förmåga. Ett respektfullt och personligt bemötande av klienter såväl som kollegor och samarbetspartners är viktigt i arbetet hos oss. Då arbetet kan vara känslomässigt påfrestande behöver du vara stabil med integritet och personlig mognad.
Du som söker har för arbetet lämplig utbildningsbakgrund, till exempel socionom, kriminolog, socialpedagog eller behandlingspedagog med inriktning på skadligt bruk och beroende. Körkort är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis, giltig id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur belastningsregister.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Östergatan 71 (visa karta
)
231 83 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Socialförvaltningen, IFO, Beroende- och vuxenenheten Kontakt
Förste socialsekreterare
Ylva Michelsen ylva.michelsen@trelleborg.se 0410-734375
9938139