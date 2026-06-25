Behandlare barn, unga och familjer
Gislaveds kommun / Behandlingsassistentjobb / Gislaved Visa alla behandlingsassistentjobb i Gislaved
2026-06-25
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Om verksamheten
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vill du ha ett arbete där du varje dag gör skillnad för barn, ungdomar och familjer?
Vi söker nu en behandlare till vår öppenvårdsverksamhet inom barn och familj. Hos oss får du ett varierande och meningsfullt uppdrag där du arbetar med psykosocialt förändringsarbete, föräldrastöd och behandlingsinsatser tillsammans med barn, unga och deras familjer. Du blir en del av en kompetent arbetsgrupp med stort engagemang, bred kompetens och goda möjligheter till handledning och utveckling.
Enheten för förebyggande och insatser, barn och familj består av 23 engagerade medarbetare. Vi arbetar både med förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser. I verksamheten finns kuratorer på familjecentral, föräldrastödjande kuratorer, kurator på ungdomsmottagningen, behandlare på Ung Individ, SSPF-koordinatorer, skolsocialt team samt tio behandlare som arbetar med biståndsbedömda insatser för barn och unga i åldern 0–20 år.
Vi arbetar utifrån ett systemiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt och tror på kraften i samverkan, både inom den egna verksamheten och tillsammans med andra aktörer. Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av tillit, utveckling och ett genuint engagemang för barns och familjers bästa.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som behandlare arbetar du med psykosocialt förändringsarbete tillsammans med barn, ungdomar och deras familjer. Ditt uppdrag är att stärka individens och familjens egna förmågor, resurser och strategier för att skapa hållbara förändringar.
Arbetet omfattar bland annat att:
stödja och stärka föräldraskapet
främja god kommunikation och relationer inom familjen
bedriva stödsamtal och behandlingsarbete med barn, ungdomar, vuxna, familjer och grupper
arbeta med ungdomar och unga vuxna med riskbruk, skadligt bruk eller beroendeproblematik
ge stöd till anhöriga
erbjuda råd- och stödkontakter utan biståndsbeslut
arbeta uppsökande och relationsskapande
samverka med nätverk, skola, hälso- och sjukvård, bland annat BUP, samt andra samverkansaktörer
dokumentera insatser genom journalanteckningar och genomförandeplaner
arbeta med strukturerade behandlingsmetoder och ett evidensbaserat arbetssätt
Tjänsten är bred och flexibel, vilket innebär att arbetsuppgifter och målgrupper kan variera utifrån verksamhetens behov och din kompetens.
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Kvälls- och helgarbete kan förekomma utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, beteendevetenskaplig utbildning, utbildning som behandlingspedagog eller socialpedagog, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer inom socialtjänst, öppenvård eller annan liknande verksamhet.
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom exempelvis:
Motiverande samtal (MI)
Repulse
A-CRA
HAP
COPE
Funktionell familjeterapi (FFT)
Trygghetscirkeln (Circle of Security)
Våld i nära relationer
B-körkort är ett krav.
Som person har du lätt för att skapa förtroendefulla relationer och möter människor med respekt, lyhördhet och professionalism. Du arbetar strukturerat och självständigt, samtidigt som du uppskattar att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Du är flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån individens och verksamhetens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör verklig skillnad för barn, ungdomar och familjer
en engagerad arbetsgrupp med hög kompetens och stark sammanhållning
extern handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling
ett varierande uppdrag med flera målgrupper och behandlingsmetoder
möjlighet att vara med och utveckla verksamheten
betald semester från första anställningsåret
viss möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter
gratis inträde till kommunens simhallar
gratis parkering vid arbetsplatsen
Anställningen är ett vikariat på ett år med anledning av tjänstledighet för ordinarie medarbetare. Möjlighet till förlängning finns och anställningen kan, utifrån verksamhetens behov och förutsättningar, övergå till en tillsvidareanställning.
Följdrekrytering kan komma att ske.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en del av lämplighetsprövningen för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds Kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
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332 30 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
barn och familj Kontakt
Facklig företrädare nås via kontaktcenter 0371-81000 Jobbnummer
9979398