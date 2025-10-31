Behandlare ATV
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Vill Du vara med och göra skillnad?
Vill Du vara med och göra skillnad?
Som behandlare på ATV kommer du att arbeta med behandlande samtal till vuxna med våld- och aggressionsproblem och till vuxna våldsutsatta. Du kommer även att möta barn och ungdomar som upplevt våld och/eller själva utsatts för våld i familjen. Behandlingsarbetet sker främst genom individuella samtal men vi kan också erbjuda gruppbehandling.
Att verksamheten välkomnar alla i familjen skapar en känsla av trygghet och sammanhang för både de vuxna och barn som behöver vår hjälp och för oss som behandlare. Du får arbeta i ett engagerat ATV-team som funnits sedan 2008. Vi månar om kompetensutveckling och har regelbunden handledning samt handledning från ATV i Norge. För att motverka känslomässiga belastningar så arbetar vi aktivt med vår psykosociala arbetsmiljö för att främja samarbete och kollegialt stöd.
I dina arbetsuppgifter ingår att sprida kunskap om våldsproblematiken ur olika perspektiv till andra yrkesverksamma. Du föreläser, informerar och anordnar workshops för större och mindre grupper. I verksamhetens uppdrag ingår konsultation till andra yrkesverksamma.
Vi arbetar utifrån ett salutogent och systemiskt förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller som har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har en gruppledarutbildning för våldsutövare eller våldsutsatta och/eller utbildning i föräldrastödsprogrammet Circle of Security (COS-P).
Det är ett krav att du har erfarenhet av socialt arbete i socialtjänsten eller i andra myndigheter och organisationer. Du har kunskap om våld i nära relationer och intresse av att fördjupa och utveckla denna kunskap i ditt behandlingsarbete med våldsutsatta, våldsutövare och barn som upplevt våld. Du har erfarenhet av att möta människor i svåra kriser och har en vana att föra samtal med både barn och vuxna om traumatiska upplevelser. Det är en fördel om du har erfarenhet av att planera och genomföra utbildningsinsatser.
Det har stor betydelse att du har en god självkännedom och personlig mognad. Du kan arbeta självständigt men är beredd att prestigelöst dela erfarenheter med dina närmsta kollegor i handledning och team-möte.
Vi dokumenterar i verksamhetssystemet journal digital.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B är ett krav.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Enligt avtal.
