Behandlare
Mörbylånga kommun, Social omsorg / Behandlingsassistentjobb / Mörbylånga Visa alla behandlingsassistentjobb i Mörbylånga
2025-09-22
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mörbylånga kommun, Social omsorg i Mörbylånga
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som behandlare kommer du utifrån ett systemiskt perspektiv jobba med följande målgrupper:
• Utföra socialt förändrings- och motivationsarbete riktat till barn och unga och deras föräldrar samt till personer som riskerar vräkning. Insatserna utförs på uppdrag från beslutande instans.
• Verka för tidiga och förebyggande insatser genom att utföra icke biståndsbedömda insatser, så som information och rådgivning, socialt fältarbete och andra uppsökande aktiviteter.
• Fokusera på att samverka med den enskilde och andra aktörer som är viktiga i den enskildes livssituation.
Aktiviteternas och uppdragens karaktär styr hur vi planerar och förlägger arbetet vilket kan innebära att tjänsten kan komma att schemaläggas med kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
• Du har socionom- eller socialpedagogexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vilket innebär att du ska inge förtroende och vara nyfiken, kreativ och initiativrik. Du har lätt för att samarbeta med andra men också att arbeta självständigt. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i samarbetet och har förmåga att locka fram alternativa lösningar på uppkomna problem. Du tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer.
• Du har lätt för att uttrycka dig enkelt och korrekt i tal och skrift.
• Du har tidigare erfarenhet av att jobba med dessa insatser som du kommer att möta i tjänsten, vilket kräver att du är trygg i din yrkesroll.
För att bli aktuell för en anställning inom social omsorg i Mörbylånga kommun kommer arbetsgivaren be om att den sökande visar upp utdrag ur belastningsregister mot HVB-hem.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704) Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Social omsorg Jobbnummer
9520101