Begravningsrådgivare & Livsplanerare
2025-09-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Emmaboda
, Nybro
, Högsby
, Nässjö
Längtar du efter en ny utmaning?
Har du ett genuint intresse för människor? Inger du förtroende och brinner för meningsfyllt arbete? Är du även en driven, självständig och företagsam person som söker nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter?
Då kan rollen som rådgivare inom begravningar & livsplanering vara nästa steg för dig. Välkommen med din ansökan till vårt team Fenix Society!
Om Fenix Family
Sedan 2014 har vi på Fenix erbjudit familjer sinnesro i livets alla faser. Som trygg och kunnig begravningsbyrå underlättar vi planeringen i en svår stund. Fenix är den snabbast växande digitala uppstickaren i Sverige inom begravning och juridik och finns i dagsläget i både Sverige och Storbritannien. Vi utvecklar tekniken, marknadsför tjänsterna och ombesörjer kundvård. Genom att använda en outsourcad modell med partners och frilansare som med hjälp av vår teknik levererar de faktiska tjänsterna står vi för ett modernt och kundfokuserat varumärke. På Fenix Family är kundnöjdhet och kvalitet vårt signum.
I dagsläget erbjuder vi våra kunder tjänster via vårt stora nätverk av rådgivare. På vägen mot att bli rikstäckande nu behöver fler på nästa alla orter. Till vårt professionella team av frilansande rådgivare, Fenix Society, söker vi dig som har stort engagemang i ditt eget företagande, trivs i rollen som konsult och vill använda ditt nätverk för att etablera dig som den ledande lokala rådgivaren.
Om rollen
I rollen som rådgivare kommer du i kontakt med en mångfald av människor med individuella behov, personliga önskemål och olika bakgrunder. Det är ett förtroendeuppdrag där kunskap, lyhördhet och engagemang är viktigt. Vi utför vårt arbete med en stor ödmjukhet för att leverera ärlig och enastående service mot alla våra kunder.
Om dig
Vi söker dig som har ett stort hjärta, är lyhörd samt som på ett omsorgsfullt och respektfullt sätt kan bemöta andra människor så att de känner sig bekväma och omhändertagna. Som person är du noggrann, strukturerad och förändringsbenägen med en administrativ ådra. Din personlighet präglas av samarbetsförmåga, servicekänsla och integritet, och är en trygg och kommunikativ person.
För att lyckas i rollen som rådgivare ser vi gärna att du arbetar med eller har en yrkesbakgrund i möten med människor och är en relationsbyggare. Du kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift samt behärskar gärna engelska och/eller andra språk. Våra rådgivare kommer från blandade bakgrunder och olika branscher över hela Sverige. B-körkort, helst tillgång till bil och mycket goda datakunskaper är ett krav.
Om erbjudandet
Blir du antagen i urvalsprocessen kommer du erbjudas möjligheten till utbildning för självkostnadspris. Detta om du saknar tidigare utbildning och erfarenhet från begravning och juridik via vår mycket uppskattade digitala plattform. Blir du sedan godkänd på både den teoretiska samt praktiska delarna av utbildningen så får du tillgång till:
Uppdrag - Du blir en del i teamet av frilansande rådgivare med tillgång till Fenix nätverk samt möjlighet till ytterligare kompetensutveckling.
Flexibilitet - Du ges möjlighet att styra din egen tid och påverka dina inkomster.
Personlig utveckling - Du får en mängd verktyg, inspiration och coachning i att utveckla ditt personliga varumärke i ditt lokala geografiska område.
Hos oss på Fenix Family arbetar du som fristående rådgivare vilket innebär att du fakturerar för de uppdrag du ombesörjer. Fakturering sker via eget bolag eller egenanställningsbolag som hjälper privatpersoner med fakturering.
Om ansökan
Vår verksamhet genomsyras av mod, hängivenhet till branschen och en både stark och professionell laganda. Välkommen med din ansökan till Fenixfamiljen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Fenix Family AB
(org.nr 556961-7003), https://fenixbegravning.se/
352 30 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fenix Family Kontakt
Thomas Flatmo thomas@fenixfamily.se Jobbnummer
9533200