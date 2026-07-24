Begravningsrådgivare Frilans
Fenix Family AB / Begravningsentreprenörsjobb / Linköping Visa alla begravningsentreprenörsjobb i Linköping
2026-07-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fenix Family AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
DU MED EGET DRIV OCH ETT HJÄRTA AV GULD!
Fenix Begravning & Juridik
Fenix har sedan 2014 erbjudit digitala begravnings- och juridiktjänster. Vi har en hög tillväxt- och förändringstakt och har även börjat expandera internationellt. Som en digital begravningsbyrå ligger vi i framkant av den tekniska utvecklingen och utökar ständigt vårt kunderbjudande av både juridiska och begravningsrelaterade tjänster och produkter.
I dagsläget kan vi erbjuda våra kunder ett stort nätverk begravningsrådgivare, där vi på vägen mot att bli rikstäckande nu behöver bli fler. Till vårt proffsiga team av frilansande rådgivare, Fenix Society, söker vi dig som har stort engagemang i ditt eget företagande, gillar rollen som konsult, trivs i mötet med människor och gärna använder ditt nätverk för att etablera dig som begravningsrådgivare lokalt.
På Fenix är kundnöjdhet och kvalitet vårt främsta fokus. I rollen som begravningsrådgivare kommer du få kontakt med en mångfald av människor som har individuella behov, krävande önskemål och varierande bakgrund. Vi arbetar hårt och smart för att leverera ärlig och enastående service mot våra kunder.
Frilansande begravningsrådgivare är för dig om:
Du är empatisk, lyhörd och lösningsfokuserad
Du är driven och vill styra över din egen tid
Du önskar utveckla din kompetens kring möten i svåra situationer
Frilansande begravningsrådgivare är inte för dig om:
Du är otålig och ostrukturerad
Du är i behov av en heltidstjänst
Du blir stressad av att arbeta dynamiskt och ta eget initiativ
Blir du antagen i urvalsprocessen så kommer du erbjudas möjligheten till certifiering som begravningsrådgivare via vår uppskattade och gedigna utbildning i flera steg till självkostnadspris (om du saknar erfarenhet som begravningsrådgivare).
Som Certifierad Begravningsrådgivare har du efter godkänd genomgången utbildning tillgång till:
Uppdrag - Du blir en del i teamet av frilansande begravningsrådgivare med tillgång till kunder samt ytterligare kompetensutveckling.
Flexibilitet - Du ges möjlighet att styra din egen tid och påverka dina inkomster via en bransch i utveckling.
Personlig utveckling - Du får en mängd verktyg, inspiration och coachning i att utveckla ditt personliga varumärke för att kunna etablera dig i ditt lokala geografiska område.
Hör av dig redan idag - vi ser fram emot att connecta med dig!
Fenix är den snabbast växande digitala uppstickaren i Sverige inom begravning- och juridik och finns i dagsläget i både Sverige och Storbritannien. Vi utvecklar tekniken, marknadsför tjänsterna och hanterar kundvården. Genom att använda en outsourcad modell med partners och frilansare som med hjälp av vår teknik levererar de faktiska tjänsterna står vi för ett modernt och kundvänligt varumärke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://careers.fenixfamily.se/jobs/8059800-frilansande-begravningsradgivare
E-post: matej.grujic@fenixfamily.se Arbetsgivare Fenix Family AB
(org.nr 556961-7003) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fenix Begravning Jobbnummer
10010603