Begravningsrådgivare
Södertälje Begravningsbyrå AB / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2025-12-03
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje Begravningsbyrå AB i Södertälje
Södertälje Begravningsbyrå erbjuder sedan år 1906 all hjälp i samband med begravningar, gravstenar och bouppteckningar. Vi är auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers förbund. Auktorisationen innebär bland annat krav på utbildning, god information till beställaren och etikkrav i vårt arbete.
Vi söker Dig som vill möta och hjälpa människor, representera vid begravningar och omhänderta avlidna. Arbetet omfattar kundservice, samordning, administration och till del praktiskt arbete, vilket kräver noggrannhet och stor lyhördhet för kundens önskemål. Detta kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande samtidigt som det är ett varierande och stimulerande arbete som kan ge Dig erfarenheter för livet.
Du är alert och vaken som person, har god organisatorisk förmåga i ett högt tempo samt servicekänsla. Du talar och skriver svenska och engelska och har moderna kunskaper i de flesta datamiljöer. Du har körkort.
Tjänsten är heltid och tillsvidare med tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: daniel.timen@sodertaljejuridik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Begravningsbyrå AB
(org.nr 556060-4109)
Jovisgatan 6 (visa karta
)
151 24 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje Begravningsbyrå Kontakt
Micael Hamberg 08-550 303 37 Jobbnummer
9625996