Befälhavare Behovsanställning

Sperens Sjöfart AB / Fartygsbefälsjobb / Stockholm
2026-07-05


Visa alla fartygsbefälsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sperens Sjöfart AB i Stockholm

Sperens Sjöfart AB driver och bemannar M/S Waxholm III för Strömma turism och sjöfart.

På grund av en vakans den 1/8 söker vi nu en erfaren skeppare som kan förstärka vårat team och hoppa in vid behov.


M/S Waxholm III är en klassisk skärgårdsbåt från 1903 som trafikerar Stockholms skärgård och Mälaren. Våra uppdrag består främst av chartertrafik, julbordskryssningar och den populära Tusen öars kryssning – en 11 timmar lång tur med strandhugg på bland annat Kymmendö, Bullerö och Sandhamn..

För tjänsten krävs:
• Dokumenterad erfarenhet av skärgårdstrafik samt mycket god lokalkännedom i Stockholms skärgård.
• Behörighet: Fartygsbefäl Klass VI (inre fart) eller högre
• Läkarintyg för sjöfolk
• Basic safety eller motsvarande utbildning för inre fart
• CCM behörighet
• ROC eller SRC certifikat

Tjänsten omfattar
Tusen öars kryssning 1/8 samt möjlighet till inskolning innan dess, inhopp vid behov, i nuläget beräknat till ca 10 arbetspass per år.

Ansök via mail till sperenssjofartab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: sperenssjofartab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sperens Sjöfart AB (org.nr 559233-6795)
Nybrokajen kajplats 9 (visa karta)
111 48  STOCKHOLM

Arbetsplats
Waxholm III

Kontakt
Gabriel Sperens
sperenssjofartab@gmail.com
0768961693

Jobbnummer
9992827

Prenumerera på jobb från Sperens Sjöfart AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sperens Sjöfart AB: