Befälhavare Behovsanställning

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Sperens Sjöfart AB / Fartygsbefälsjobb / Stockholm Visa alla fartygsbefälsjobb i Stockholm
2026-07-05
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Sperens Sjöfart AB driver och bemannar M/S Waxholm III för Strömma turism och sjöfart.
På grund av en vakans den 1/8 söker vi nu en erfaren skeppare som kan förstärka vårat team och hoppa in vid behov.
M/S Waxholm III är en klassisk skärgårdsbåt från 1903 som trafikerar Stockholms skärgård och Mälaren. Våra uppdrag består främst av chartertrafik, julbordskryssningar och den populära Tusen öars kryssning – en 11 timmar lång tur med strandhugg på bland annat Kymmendö, Bullerö och Sandhamn..
För tjänsten krävs:
• Dokumenterad erfarenhet av skärgårdstrafik samt mycket god lokalkännedom i Stockholms skärgård.
• Behörighet: Fartygsbefäl Klass VI (inre fart) eller högre
• Läkarintyg för sjöfolk
• Basic safety eller motsvarande utbildning för inre fart
• CCM behörighet
• ROC eller SRC certifikat
Tjänsten omfattar
Tusen öars kryssning 1/8 samt möjlighet till inskolning innan dess, inhopp vid behov, i nuläget beräknat till ca 10 arbetspass per år.
Ansök via mail till sperenssjofartab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: sperenssjofartab@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sperens Sjöfart AB
(org.nr 559233-6795)
Nybrokajen kajplats 9 (visa karta
)
111 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Waxholm III Kontakt
Gabriel Sperens sperenssjofartab@gmail.com 0768961693 Jobbnummer
9992827