Bedömningstandläkare
Region Jönköpings län / Tandläkarjobb / Jönköping Visa alla tandläkarjobb i Jönköping
2025-11-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Bedömning tandvård, regionledningskontoret
Rollen som bedömningstandläkare
Som bedömningstandläkare i Region Jönköpings län har du en central roll i arbetet med de regionfinansierade tandvårdsstöden. Du behandlar bedömningsansökningar enligt regelverket för S-, F- och N-tandvård samt meddelar beslut gällande dessa. Arbetet innebär nära samverkan med vårdgivare inom både offentlig och privat tandvård, där du har tät skriftlig och muntlig kontakt för att säkerställa en rättssäker och effektiv hantering.
Utöver bedömningsarbetet innefattar tjänsten även ett sakkunniguppdrag inom tandvårdsstöd och regelverk. I denna del förväntas du ha ingående kunskap om tandvårdssystemet och tandvårdsstöden och du bistår sektionschefen med din sakkunskap inom relevanta områden. Du medverkar i och leder arbete kopplat till utveckling och tillämpning av regelverk, samt bidrar till att information om tandvårdsstöden sprids på ett tydligt och rationellt sätt till både vårdgivare och allmänhet. I uppdraget ingår även att följa upp statistikuppgifter kopplade till tandvårdsstöden, att sammankalla och hålla i olika mötesforum samt ge svar på frågeställningar från olika aktörer. En viktig del av arbetet är också att följa upp att debitering sker i enlighet med tandvårdsstödens intentioner.
Du representerar Region Jönköpings län i det nationella tandvårdsnätverket för bedömningstandläkare och har en viktig roll i att kompetensutveckla och uppdatera medarbetare inom Bedömning tandvård. I uppdraget ingår även att delta aktivt i sektionens pågående omställning mot en mer digitaliserad hantering av fakturor och underlag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med möjlighet till deltid om du kombinerar uppdraget med klinisk tjänstgöring.
Din blivande arbetsplats
Avdelningen Folkhälsa och sjukvård består av sju sektioner med ansvar för bland annat:
• Bedömning tandvård
• Chefläkare och patientsäkerhet
• Folkhälsa
• Primärvård och rehabilitering
• Smittskydd vårdhygien
• Staben
• E-hälsa
Ett arbete pågår att integrera Bedömning tandvård med Primärvård och rehabilitering in i en gemensam sektion.
Bedömning tandvård ansvarar för planering, finansiering och uppföljning av de regionfinansierade tandvårdsstöden. Sektionen handlägger bedömningsansökningar och fakturor gällande tandvårdsstöden. Vi ansvarar även för all listning av barn och ungdomar, 0-23 år, i länet samt administrerar barntandvårdspeng till privat- och folktandvård. Bedömning tandvård är en mindre sektion på sex personer med sektionschef, tandhygienist, administrativa assistenter, administrativ samordnare och bedömningstandläkare. Publiceringsdatum2025-11-12Profil
Vi söker dig med lång och bred klinisk erfarenhet av vuxentandvård. Du har kunskaper i regionens regelverk för regionfinansierad tandvård och kan tillämpa och vara tydlig i din kommunikation gällande ett komplext regelverk. Det är meriterande om du har erfarenhet av protetik och/eller orofacialmedicin.
Du är självständig och flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Det är viktigt att du ser möjligheterna i förändringar. Du är serviceinriktad och strukturerad och har ett gott omdöme. För att arbetet hos oss ska fungera krävs en språklig och analytisk förmåga samt att du har god datorvana. Du är ansvarstagande och fokuserad, strukturerad och drivande, samtidigt som du gärna tar initiativ och antar utmaningar. Du känner dig trygg i din yrkesroll samtidigt som du är nyfiken och vill utveckla verksamheten du arbetar i. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en tjänst med varierade arbetsuppgifter som har stor betydelse för att hela vår verksamhet ska fungera. Du får arbeta inom ett brett arbetsområde i nära samarbete med dina kollegor.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta tillförordnad sektionschef Mats Siljehult mats.siljehult@rjl.se
eller 070 575 46 18.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 10 december 2025 Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R265/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9601961