Beauty laser och injektioner klinik
2025-08-13
Vi söker dig som har: en eller flera av dessa kvalifikationer;
1- Certifieringar inom laserbehandlingar (IPL, hårborttagning, åderbehandling, fraktionerad laser m.m.)
2- Erfarenhet av injektionstekniker(botulinumtoxin, hyaluronsyra, mesoterapi)
3- Behörighet enligt svenska krav (t.ex. under läkares tillsyn om ej legitimerad)
4- Förmåga att analysera hud, skräddarsy behandlingsplaner och ge expertråd
5-Stort fokus på patientsäkerhet, hygien och naturliga resultat
6- vi bedriver även ADHD utredning om du skulle önska ha varierande uppgifter.
kommunikationsförmåga på svenska och engelska och gärna andra språk
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jaliljamalo@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "beauty laser eller injektioner". Arbetsgivare Jamalo Group AB
(org.nr 559345-2187)
Ekorrvägen 1 B
131 42 NACKA
läkare
Jalil Jamalo jaliljamalo@gmail.com
