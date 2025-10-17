Bearbetningspersonal till kund utanför Växjö
2025-10-17
BEARBETNINGSPERSONAL TILL KUND UTANFÖR VÄXJÖ Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Är du tekniskt nyfiken, gillar att lösa problem och trivs i en miljö där precision och kvalitet står i centrum? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker maskinintresserade medarbetare som vill arbeta i en modern produktionsmiljö med CNC-styrda maskiner, laserskärning och kantpressning. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i takt med tekniken, oavsett om du redan har erfarenhet av området eller är utbildad och vill bygga vidare på din kompetens.
Arbetet innebär att du övervakar och kör flera maskiner, säkerställer att produktionen håller hög kvalitet och mäter noggrant för att allt ska stämma på millimetern. Du har ett gott siffersinne, är noggrann och trivs med att ta ansvar för att arbetet blir rätt från början. Samtidigt är du nyfiken på programmering och modern teknik, och tycker om att klura på lösningar som gör produktionen både smartare och mer effektiv.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du har ett intresse för plåtarbete, fordon eller automation, och att du trivs med ett arbete där du får röra på dig, ta egna initiativ och samarbeta med kollegor som delar ditt engagemang. Erfarenhet av mätteknik och förståelse för kvalitet är meriterande.
Arbetstiden varierar beroende på produktionens behov, och vi söker dig som kan arbeta skift, 2-skift, natt eller ständigt skift.
Hos oss blir du en del av ett modernt och framåtriktat företag där teknik, utveckling och kvalitet går hand i hand. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, bra ergonomi, kompetensutveckling och möjligheten att växa både i rollen och med företaget.
Truck- och traverskort är meriterande för tjänsten.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid som pågår minst nio månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
