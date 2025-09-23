BDE
2025-09-23
Om rollen
Som säljare hos oss ansvarar du för hela säljprocessen - från att boka dina egna möten till att driva affären i mål. Du kommer även kunna ta del av bokade möten från andra i teamet. Vi söker fyra nya säljare som vill vara med och växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Boka och genomföra säljmöten med e-handelsföretag.
Presentera och sälja in våra tjänster.
Driva affärer mot tydliga mål (ca 20 affärer/månad).
Bygga långsiktiga kundrelationer.
Vi söker dig som:
Har starkt driv och älskar att göra affärer.
Har förmågan att hålla huvudet högt även vid motgångar.
Är målinriktad, självständig och resultatinriktad.
Tidigare säljerfarenhet är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder:
Hög provision - du styr själv din lön.
En tydlig budget och målbild (1 affär per arbetsdag).
Lättsålda tjänster inom ett växande område.
En möjlighet att bygga en karriär i ett expansivt företag.
Ansök nu!
Är du redo att anta utmaningen och ta din försäljning till nästa nivå? Skicka in din ansökan redan idag och berätta varför just du är rätt för rollen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: vincent@vinsal.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinsal AB
(org.nr 559527-2492)
Västra Storgatan 3 (visa karta
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9523024