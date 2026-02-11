BB Stockholm söker förlossningsläkare
Vill du vara med och forma Sveriges bästa förlossningsvård? Vi söker förlossningsläkare till BB Stockholm!
Är du specialistläkaren som sätter kvinnan och familjen i centrum? På BB Stockholm förverkligar vi en unik och sammanhållen vårdmodell. Vi har en tydlig filosofi som genomsyrar allt vi gör. Vi ser graviditet och födande som en kraftfull händelse där vi finns till hands med expertis och ödmjukhet - genom hela resan.
Vad erbjuder vi?
En tvärprofessionell och lärocentrerad arbetsplats: Du blir en del av ett starkt och sammansvetsat team med specialistläkare, många barnmorskor och undersköterskor - alla med ett gemensamt, nyfiket synsätt.
En komplett klinik: Vi erbjuder en sammanhållen vårdmiljö i våra lokaler på Danderyds sjukhus, vilket skapar en unik helhetssyn.
Forskning och Utbildning: Vi är engagerade i att driva utvecklingen framåt och du får möjlighet att delta i både forskning och utbildning av framtida kollegor.
Flexibilitet: Vi erbjuder goda möjligheter till deltidsarbete. Löpande jourkomp kan tas ut.
Vad önskar vi från dig?
Du är legitimerad läkare med specialistkompentens inom obstetrik och gynekologi. Din personlighet är lika viktig som din erfarenhet. Som person är du social, flexibel och prestigelös. Du vet att kvinnan är den som utför arbetet - du är där för henne och hennes behov styr din expertis.
Anställningsvillkor
Hel- eller deltidstjänst om minst 75%. Anställningen är en tillsvidareanställning med tre månaders provanställning.
Så här söker du tjänsten
Intervjuer sker löpande så ansök redan idag. Randstad Care ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av BB Stockholm. För mer information om tjänsten eller för ett förutsättningslöst samtal, kontakta gärna: Pernilla Håkansson Rekryteringskonsult Randstad Care 070-1606446 alt. pernilla.hakansson@randstad.se https://www.randstad.se/jobb/specialistlakare-gynekologiobstetrik_danderyd_cfde5175-f29e-47ae-957e-a8c8c298a792/
BB Stockholm bedriver hälso- och sjukvård under graviditet, barnafödande och eftervård. Vår specialistmödravård, förlossning och eftervård ligger på Danderyds sjukhus och här föds ungefär 3 800 barn varje år.
Vi bedriver verksamhet vid fyra barnmorskemottagningar (BMM) och en barnavårdscentral (BVC) med tillhörande amningsmottagning. På barnmorskemottagningarna erbjuder vi vård under graviditet, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning.
Sedan hösten 2024 kan BB Stockholm erbjuda vårdformen Min Barnmorska där gravidkontrollerna äger rum på BB Stockholm Family Kungsholmen och födseln på BB Stockholm förlossning. Under sen höst 2024 startade BB Stockholm även en ultraljudsmottagning för obstetriska ultraljud på BB Stockholm Family City.
Patienter och blivande och nyblivna föräldrar har ett stort inflytande på vården. Vår övergripande strategi är att hälso- och sjukvård ska bedrivas med respekt, engagemang och kvalitet.
Medarbetarna i vårt företag är vår absolut största tillgång. Inom BB Stockholm arbetar barnmorskor, undersköterskor och läkare med omhändertagandet av patienter. Alla läkare är specialister och har lång erfarenhet inom förlossningsvård och mödrahälsovård. Förutom personal som deltar i den direkta vården arbetar här även administrativ personal och personal med ansvar för kök, förråd och övriga lokaler. Vi handleder även studenter från barnmorske- och läkarprogrammen.
Att visa varandra och de vi möter i vår yrkesutövning respekt är en mycket viktig värdegrund för oss på BB Stockholm och BB Stockholm Family.
Barnbördshuset Stockholm AB/BB Stockholm är ett delägt dotterbolag till Prima Vård (51%) och Region Stockholm (49%). Vi bedriver vård på uppdrag av Region Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: pernilla.hakansson@randstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
(org.nr 556740-8918)
Stockholm (visa karta
)
182 57 DANDERYD Arbetsplats
Barnbördshuset Stockholm AB Kontakt
Verksamhetschef medicin
Sofie Graner pernilla.hakansson@randstad.se 0701606446 Jobbnummer
9737783