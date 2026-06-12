Bazel Engineer för kunds räkning
New Terms AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos New Terms AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en skicklig Bazel Engineer till vår kund som arbetar med storskaliga byggsystem i en komplex teknisk miljö.
Om rollen
Du kommer att arbeta med att designa, underhålla och optimera byggsystem baserade på Bazel, med fokus på prestanda, reproducerbarhet och skalbarhet. Rollen passar dig som trivs med att lösa komplexa tekniska utmaningar och som vill ha en nyckelroll i att forma hur mjukvara byggs och levereras.
Dina kunskaper
Djup expertis inom Bazel (workspaces, rules, toolchains, sandboxing och caching)
Erfarenhet av storskaliga byggsystem med flera varianter
Kunskap om Androids byggsystem, inklusive AOSP och toppnivåintegration
Erfarenhet av CMake-baserade byggen och cross-kompilering mot QNX
CI/CD-kompetens med fokus på snabba, reproducerbara och sandboxade pipelines
God erfarenhet av Linux-miljöer – byggverktyg, skriptning och felsökning
Vem är du?
Du är en självgående och analytisk utvecklare som har ett öga för detaljer och förmågan att se helheten i komplexa systemmiljöer. Du kommunicerar tydligt och samarbetar väl med utvecklingsteam för att säkerställa effektiva och stabila leveranser.
Ansökan
För att söka Jappas uppdrag behöver du skapa en profil i vår plattform.
Lägg 10–15 minuter på att skapa din profil idag och öppna dörren till nya, spännande möjligheter.
Om Jappa
Jappa – en vassare väg till uppdrag inom e-handel och tech.
Vi har ersatt gammelmäklare med en smart marknadsplats, branschkunskap, kvalitetssäkrade processer och AI. Resultatet är tydligare matchningar, snabbare besked och nöjdare både konsulter och kunder.
Med Jappa blir det enkelt att hitta rätt uppdrag. Hos oss får du tillgång till en bred mix av möjligheter inom IT, e-handel och tech – allt från kortare frilansuppdrag till längre engagemang och rekryteringar.
Jappa är en talent-as-a-service-lösning där du som konsult står i centrum. Vi strävar alltid efter att matcha dig med uppdrag där du verkligen kan göra skillnad och utvecklas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Terms AB
(org.nr 556986-8606), http://www.jappa.jobs Jobbnummer
9962303