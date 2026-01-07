Bättre Assistans söker personlig assistent som timvikarie
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden
2026-01-07
På Bättre Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Bättre Assistans är en del av Inre Kraft och vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund som är bosatt på Sävastön i Boden. Mellan kl. 08.00-18.00 arbetar med två assistenter samtidigt med kunden. Just nu söker vi en timvikarie som vill jobba extra vid behov.
Arbetstiderna är förlagda både vardagar och helger. Arbetstiderna är förlagd enligt följande:
Kl 08.00-18.00 (dubbelassistans)
Kl 08.00-08.00 dygn (8 tim väntetid/dygnspass)
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Vår kund är en kvinna i 50-årsåldern som behöver din hjälp som assistent för att leva ett så gott liv som hon önskar. Som assistent hjälper du henne i vardagen med diverse förekommande sysslor och aktiviteter, där du försöker motivera till delaktighet efter hennes förutsättningar.
Lyssna på musik, titta på tv och promenader är aktiviteter som kunden tycker om att göra tillsammans med dig som assistent. Vår kund har Autism, Fragilex och intellektuell funktionsnedsättning. Hon har verbalt nedsatt förmåga och kommunicerar främst genom ljud och kroppsspråk. Assistansuppdraget är av övervakande och vägledande karaktär.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor och aktiviteter
Hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltidssituationer
Motivering, vägledning och struktur.
Kunden använder sig av rullstol, el-rullstol.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
För att trivas hos vår kund bör du vara trygg i dig själv, vara en god lagspelare som fungerar bra i arbete tillsammans med dina kollegor. Du bör vara kommunikativ samt ha en god förmåga att anpassa din aktivitetsnivå efter kunden, stundvis innebär arbetet mycket stillhet för att ganska snabbt växla till aktivitet som kräver tillsyn. Du bör ha en god förmåga att läsa in andra människor, och trivas med att arbeta förebyggande. Vi ser även att du som söker har grundläggande baskunskaper i matlagning då det är viktigt för kunden med hemlagad mat.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i det svenska språket
MERITER
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vården
Erfarenhet av Autism/Fragilex/Intellektuell funktionsnedsättning
B-körkort och tillgång till bil
Grundläggande kunskaper i matlagning
Sysselsättningsgrad: timvikarie.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare, kund och anhörig på Bättre Assistans. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Bättre Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister.
Jobba hos oss på Bättre Assistans
Bättre Assistans bedriver personlig assistans med spetskompetens inom autism. Vi har kontor i Boden och bedriver verksamhet i Boden, Luleå och övriga delar av Fyrkanten. För oss är det självklart att anpassa omsorgen utifrån varje individs unika förutsättningar. Vi skapar en tydlig struktur och hållbara rutiner som ger utrymme för utveckling genom hela livet. Vi är en verksamhet med korta informationsvägar - alltid nära till stöd, i både med- och motgång och vi är aldrig längre än ett samtal bort. Vi anser att alla som arbetar med eller vistas nära personer med autism bör ha minst grundläggande kompetens. Därför erbjuder vi handledning till alla som vill fördjupa sina kunskaper. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för både kunder och medarbetare.
Förmåner för dig som anställd hos Bättre Assistans
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7010890-1776682". Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611)
Kyrkgatan 30 (visa karta
)
961 34 BODEN
