Batteritekniker inom Flygprov
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-07-04
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker nu en kunnig och praktiskt lagd medarbetare till vår batteriverkstad i vår flygutprovningshangar i Tannefors.
Som batteritekniker arbetar du nära tekniken. Här får du en vardag med en bra balans mellan praktiskt arbete i verkstaden och strukturerad uppföljning i våra MPS-system. Här arbetar du hands-on med batterier och felsökning, samtidigt som dokumentation och analys är en naturlig del av dagen - vilket skapar en tydlig struktur, kvalitet och variation i arbetet. Du samarbetar nära kollegor och har löpande kontakt med både interna och externa kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, koordinera och följa upp batteriarbeten enligt uppsatta tidsramar
Hantera batterier och samordna tillhörande transporter
Säkerställa att mätutrustning är kontrollerad, underhållen och kalibrerad
Analysera och dokumentera tekniska resultat i MPS-system
Arbeta med ständiga förbättringar
Under perioder med lägre belastning förväntas man att stötta upp i andra delar av verksamheten. Resor i tjänsten kan förekomma, både inom och utanför Sverige.Publiceringsdatum2026-07-04Profil
Som person trivs du med att ta eget ansvar och att vara självgående, samtidigt som du samverkar med andra människor i olika roller. För att passa i rollen ser vi även att du är noggrann, nyfiken och prestigelös. Du bör vara flexibel och duktig på att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
För att lyckas i rollen tror vi du har:
Goda kunskaper i ellära
Erfarenhet av systemet Gripen
Vana att arbeta med dator och dokumentation
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande med kunskaper i system som IFS
Vi arbetar mycket tillsammans för att utveckla verksamheten i rätt riktning mot våra gemensamt utarbetade målsättningar. Du kommer att bli del av en grupp där vi ständigt jobbar med att skapa en god arbetsmiljö och att komma närmare varandra. Vi har flera trivselaktiviteter tillsammans inom området och även gemensamt med avdelningen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992600