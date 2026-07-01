Batterimekaniker/Tekniker
AVL MTC Motortestcenter AB / Maskiningenjörsjobb / Södertälje Visa alla maskiningenjörsjobb i Södertälje
2026-07-01
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Företagsbeskrivning:
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. The company provides concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Arbetsbeskrivning:Vill du arbeta inom fordonsindustrin? Se då hit!
Vi behöver nu utöka vårt AVL team i Södertälje med en Battery Technician inom det växande teknikområdet. Goda kunskaper kring el och elsäkerhet förutsätter vi.
Att på uppdrag hos kund förbereda provobjekt inför provning
Arbeta med instrumentering av batteripack och moduler
Att mekaniskt montera ihop/demontera provobjekt från grund eller byta/modifiera provartiklar
Att tätt ihop med utprovningsingenjör/kund mäta olika provobjektsdelar samt föra dokumentation
Teknisk felsökning
Att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet inom utsatt tid
Samordning av leveranser
Profilbeskrivning: Tjänsten präglas av ett gott samarbete med kollegor och därför ser vi att du har stor social kompetens
Vi ser att du har stort eget driv och en vilja att prestera
Du skall vara bekväm med att arbeta praktiskt samt ha god kunskap/vana av elarbeten och tänka säkerheten först!
Förmåga att arbeta på ett analytiskt och strukturerat sätt
Minst två års dokumenterad erfarenhet inom relevant område
B-körkort
God vana i Office paketet
Flexibel
Flytande Svenska och Engelska i tal och skrift
Relevanta utbildningar tillhandahålles
Meriterande med tidigare erfarenhet av div kommunikationsprotokoll
Vi erbjuder: Vi erbjuder dig en omväxlande roll med ett stort eget ansvar.
Ett personligt onboarding koncept för att hjälpa dig att komma in i verksamheten.
Kollektivavtal, försäkringar och förmånspaket med friskvårdsbidrag etc.
Intresserad?
Med tanke på den kommande semesterperioden kan återkopplingen på din ansökan dröja något och du kan förvänta dig svar i mitten av augusti. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "38681-44284300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
(org.nr 556548-1867), http://www.avl.com
151 48 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Jobbnummer
9987522