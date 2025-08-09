Batteribyggnationstekniker - Pilot Plant Battery Assembly
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Pilot Plant Battery Assembly
Pilot Plant är en del av Engineering och fungerar som navet för utveckling och verifiering av nya produkter och processer. Vårt uppdrag är att bygga fysiska prototyper i ett tidigt skede för att säkerställa att både produkt och tillverkningsprocess håller högsta kvalitet.
Vill du vara med och forma framtidens produkter - innan de ens nått marknaden?
Som batteribyggnadstekniker får du en unik möjlighet att arbeta nära utvecklingen av nästa generations batteriteknik. Du blir en viktig del av ett team på 15 engagerade kollegor, där varje person har ett tydligt ansvar i byggprocessen.
Vårt mål är att tidigt identifiera och åtgärda eventuella avvikelser, så att vi kan leverera produkter i världsklass från våra kunder världen över.
Vad kommer du att utföra?
Som batteribyggnationstekniker ansvarar du för att montera batterier enligt givna instruktioner, med högsta möjliga kvalitet och inom utsatta tidsramar för projektens olika faser. Du leder arbetet inom ditt ansvarsområde och säkerställer att allt flyter på enligt plan från planering till färdig produkt.
I rollen har du ett nära samarbete med beredare, konstruktörer och sektionsprojektledare. Du bidrar med viktig återkoppling under byggnationen och hanterar frågor kring ingående komponenter.
Du ansvarar även för att underhålla både personlig och gemensam utrustning, samt för att hålla ordning och reda i våra gemensamma arbetsytor - en viktig del i att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning eller examen från yrkeshögskola inom ett el-tekniskt område. Alternativt har du dokumenterad mångårig erfarenhet av arbete med elektrifierade fordon och byggnation av HV-batterier.
Utöver detta ser vi gärna att du har:
* Erfarenhet av att arbeta med Teamcenter
* Erfarenhet kring automatiserade processer och robotstationer
* Goda kunskaper i både svenska och engelska
* B-körkort, då resor och transporter kan förekomma i tjänsten
* Ett högt säkerhetstänk och ett proaktivt förhållningssätt till arbetsmiljö och riskhantering - särskilt viktigt i arbete med högspänningssystem och prototypmiljöer.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt, ett skarpt öga för kvalitet och ett högt säkerhetstänk. Du trivs med att följa instruktioner och rutiner, och ser till att arbetet utförs noggrant och enligt plan - varje gång.
Samtidigt är du flexibel och kan snabbt anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du är van vid att prioritera om och ta egna initiativ när det behövs.
Självklart är du en lagspelare som gärna samarbetar med andra, men du har också förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt område. Egenskaper som prestigelöshet, driv, ordningssinne och god kommunikationsförmåga är viktiga för oss.
