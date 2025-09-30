Båtförare till Väderöarna
Båtförare till Väderöarnas Värdshus - året runt
Vill du kombinera ett aktivt liv till sjöss med tryggheten i att komma hem varje dag? Nu söker Väderöarnas Värdshus, en av västkustens mest unika destinationer, en engagerad och mångsidig båtförare och allt-i-allo till vårt team.
Det här är en tjänst för dig som trivs i en varierad vardag med ansvar, service och praktiskt arbete - och som vill arbeta i en av Sveriges mest spektakulära skärgårdsmiljöer. Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som båtförare hos oss är du en viktig del av vår verksamhet och ansvarar för att våra gäster transporteras tryggt och säkert mellan Hamburgsund och Väderöarna. Du kör både passagerare och gods, och är ofta deras första kontakt med oss - vilket gör dig central för helhetsupplevelsen.
Utöver båttransporterna kommer du även att arbeta brett inom verksamheten, till exempel med:
Underhåll, reparationer och service av båtar, bryggor och byggnader.
Turfiske av kräfta och hummer
Praktiskt arbete i anslutning till hotell, restaurang och värdshus.
Gästservice i samband med ankomster, avresor och evenemang.
Observera: Tjänsten genererar inte sjötid.
Ett jobb till sjöss - men med livskvalitet
En stor fördel med den här tjänsten jämfört med många andra jobb på sjön är att du får köra mycket båt, men ändå komma hem varje dag om du bor i närområdet.
För dig som bor längre bort kan vi ordna enklare personalboende på plats.
Arbetstiden är förlagd både vardagar och helger, och eftersom majoriteten av våra gäster besöker oss under helger är det viktigt att du trivs med helgarbete.
Vi söker dig som
Har eller håller på och ta Fartygsbefäl klass VII (krav).
Är sjövan, ansvarstagande och säkerhetsmedveten.
Är flexibel, serviceinriktad och lösningsorienterad.
Trivs med varierade arbetsuppgifter och att ta eget ansvar.
Erfarenhet från passagerartrafik, service eller praktiskt underhållsarbete är meriterande.
Vi erbjuder
En unik arbetsmiljö i Bohusläns yttersta skärgård.
En varierad tjänst med mycket tid till sjöss - men där du kan sova hemma varje kväll.
Möjlighet till boende på plats om du bor längre bort.
Ett engagerat och välkomnande team.
Placering: Väderöarna
Anställningsform: Tillsvidare, 75%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till info@vaderoarna.com
senast 30 november 2025.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
E-post: jobb@vaderoarna.com Omfattning
