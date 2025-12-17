Båtbyggare till ledande Safe at Sea
Vill du arbeta med båtbygge där kvalitet, ansvar och funktion bokstavligen kan rädda liv? Hos Safe at Sea bygger du räddnings- och insatsbåtar för användning inom sjöräddning, räddningstjänst och andra samhällsviktiga verksamheter. Här arbetar du nära både produkten och teamet, med stort fokus på säkerhet, noggrannhet och ständig förbättring.
Om rollen
Som båtbyggare hos Safe at Sea arbetar du med att bygga och färdigställa räddnings- och insatsbåtar för krävande användning till sjöss. Rollen är bred och praktisk, där du tillsammans med kollegor följer båten genom stora delar av dess livscykel, från tidigt montage till färdig produkt redo för leverans.
Arbetet innebär att bygga, anpassa och montera olika delar av båten utifrån kundens behov och användningsområde. Du kommer att arbeta nära både produkten och teamet, där problemlösning, hantverk och samarbete är en naturlig del av vardagen. Testning, kontroll och genomgång inför leverans är också en viktig del av arbetet, liksom att vara delaktig i förbättringar av både produkter och arbetssätt.
För den som vill utvecklas finns möjlighet att ta större ansvar över tid, exempelvis genom att bidra i planering, kvalitetssäkring eller dialog med andra funktioner. Introduktionen sker stegvis tillsammans med erfarna kollegor, där fokus ligger på att förstå helheten och successivt växa in i rollen.
Om dig
Du är en nyfiken och praktiskt lagd person som gillar att förstå hur saker fungerar. Du är noggrann, frågar hellre en gång för mycket än för lite och tar ansvar för det du gör. Du har ett naturligt driv, sunt förnuft och en god fingertoppskänsla i både arbete och samspel med andra.
Du är positiv, prestigelös och trivs i ett litet team där man kommer varandra nära, är rak i kommunikationen och löser saker tillsammans. För dig är också kvalitet och säkerhet självklarheter, särskilt när slutprodukten ska användas i skarpa och ibland livsavgörande situationer.
Skallkrav
• Relevant erfarenhet från ett praktiskt hands-on yrke och/eller från hobby
• Flytande svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Utbildning inom relevant område
• Erfarenhet inom båtmekanik eller marindrivsystem
• Erfarenhet av att bygga båtar, vattenskotrar eller andra motordrivna fordon
• Truck och/eller traverskort
Om Safe at Sea
Safe at Sea utvecklar och tillverkar professionella räddnings- och insatsbåtar för användning i krävande miljöer. Produkterna används av civila och professionella aktörer världen över, med fokus på säkerhet, funktion och hållbarhet. Företaget verkar internationellt och står för ett starkt ansvarstagande - både i hur produkterna används och hur de byggs.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd av Framtiden, för att sedan ha möjligheten att bli anställd av Safe at Sea.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Övrigt: I rollen kan det förekomma uppdrag med särskilda kundkrav, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
