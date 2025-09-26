Båtbyggare Laminering / Gelcoatering
2025-09-26
I och med bra efterfrågan på våra båtar ökar och produktionen växer så söker Linjett Yachts nu erfarna laminerare till vår plastbåtproduktion. Chefsroll och tekniker eftersökes. Du behöver ha erfarenhet och kunskap om något område inom: Gelcotering/lagning av gelcoat, Polyester-laminering för hand eller med injicering genom vacuumteknik, applicering av glasfiberväv samt kolfiber.
Vår produktion hanterar båtar mellan 10-15 m och kräver yrkeskicklighet och erfarenhet av nämnda områden.
Erfarenhet från laminering med epoxi och kolfiber är också kvalificerande men ej ett krav.
Hos oss finns det goda möjligheter att fortsätta utvecklas och bygga sin kunskap ihop med produktionen av våra båtar. Du behöver vara bra på att hålla en struktur och ordning på ditt arbete och självständigt kunna planera och genomföra installationerna under ansvar. Att samarbeta med teamet är lika viktigt som att kunna styra sig själv i sitt arbete.
Vi som båtvarv jobbar för att ligga i framkant med hög kompetens. För rätt person så finns stor frihet i arbetet, kombinerat med kompetenta och glada medarbetare som alla jobbar för att utvecklas och hjälpa varandra. Vi är en arbetsplats som värderar mångfald på alla sätt.
Om Rosättra
Vi är ett modernt båtvarv med 138 åriga traditioner och ca 45 anställda beläget 15 km från Norrtälje. Vi bygger Linjett segelbåtar med moderna metoder och tar även hand om dessa under vintern. Efterfrågan på våra handbyggda Linjettsegelbåtar och tjänster ökar och vi behöver stärka oss för framtida kommande projekt. Våra kunder har mycket höga förväntningar på våra Linjetter och servicearbeten. Vi som arbetar här har en stark känsla för kvalitet och service och sätter alltid båtägaren i fokus.
Samtliga personer som arbetar på Rosättra Båtvarv behöver ha ett eget driv och entusiasm för att bidra. Vår arbetsvecka slutar 13.30 på fredagar och ger ett längre veckoslut, vi har friskvårdsbidrag och TMF/GS-avtal. Arbetet innebär personlig frihet och ansvar som måste kunna hanteras av samtliga anställda på varvet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: daniel@linjett.se Arbetsgivarens referens
