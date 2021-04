Bästa sommarjobbet - Stockholms Spårvägar söker konduktörer! - AB Stockholms Spårvägar - Lagerjobb i Stockholm

Letar du efter ett serviceinriktat sommarjobb med stort eget ansvar samtidigt som du ingår iett väloljat och trevligt team som får kollektivtrafiken att rulla?AB Stockholms Spårvägar bedriver spårvägstrafiken Spårväg City och Lidingöbanan på uppdrag av SL. Bolagets lokaler finns på Djurgården, granne till Liljevalchs konsthall och intill AGA station på Lidingö.Nu söker vi engagerade medarbetare som vill ta på sig uppdraget att arbeta som konduktörer på våra spårvagnar och betalvärdar på plattformarna under sommaren. Utbildning får du av oss. Om vi trivs med varandra efter sommaren finns även möjlighet till förlängning.2021-04-12Spårvagnskonduktör är ett ansvarsfullt arbete där du viserar resenärers biljetter och ger den service som behövs. Under pandemin anpassar vi ditt arbete efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Våra spårvagnar trafikerar både på Djurgården och Lidingö så kan du kan komma att arbeta på båda banorna.Spårvagnarna går 365 dagar om året och nästan hela dygnet, det innebär att jobbet som spårvagnskonduktör är ett schemalagt skiftarbete. Det är viktigt att du kan jobba olika tider på dygnet och alla veckans dagar.Om dig som personFör att passa som spårvagnskonduktör krävs det att du kan hantera stressiga situationer i rusningstrafik på Lidingöbanan och på sommaren då många turister besöker sevärdheter på Djurgården med våra spårvagnar. Du följer de regler och rutiner som finns och sätter säkerheten främst för våra resenärer. Den ena situationen är sällan lik den andra vilket ställer krav att du är en lugn, stabil och behjälplig person med god servicekänsla.För tjänsten krävs även att du har följande:Genomförd gymnasieutbildning eller motsvarandeGoda kunskaper i svenska i både tal och skriftTidigare erfarenhet av arbete med kundnära serviceB-körkort är meriterandeDatorvanaOm kraven i befattningenFör att kunna arbeta som konduktör behöver du en utbildning och du erhåller lön under utbildningstiden. Utbildningen pågår under heltid i 2 veckor mellan ca kl 10-18 på våra depåer på Djurgården och AGA på Lidingö. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov, därefter är du behörig spårvagnskonduktör och redo för att påbörja arbete på egen hand.Om att vara anställd på Stockholms SpårvägarVåra värderingar genomsyrar allt vi gör: Vision och Tradition, Engagemang och Professionalism samt Omtanke och Respekt. Det hjälper oss att ta beslut i våra arbeten som leder till nöjda kunder och medarbetare som trivs.AB Stockholms Spårvägar har nolltolerans mot både alkohol och droger, det innebär att alkohol- och drogtest kommer att utföras under rekryteringsprocessen.Under utbildningen samt under perioden efter utbildningen är man anställd "vid behov".Efter genomförd och godkänd utbildning finns möjlighet till tjänstgöring på heltid från juni till och med augusti (eller andra datum efter överenskommelse). Möjlighet till att ta ledigt finns endast undantagsvis under denna period, semesterersättning utbetalas i samband med lön. Om vi trivs med varandra efter sommaren, finns möjlighet till behovsanställning eller deltidsanställning (t.ex. att arbeta varannan helg). Vi ser därför med fördel att du som söker kanske är student och kan arbeta extra vid behov hos oss.Det är skiftarbete så du ska vara beredd på att kunna jobba tidigt på morgonen likväl som sent på kvällen samt varannan helg under sommaren.Välkommen med din ansökan!Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Lise Hagen, via mail lise.hagen@ss.se Sista ansökningsdag är 2020-04-25. Tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Vi har valt de rekryteringskanaler vi behöver för denna rekrytering och tackar nej till att bli kontaktade av rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidSkift arbete 7 dagar/vecka. Tider enligt schemaläggning. Enligt överenskommelse, vid behov. Möjlighet till 100 % juni-aug.Vi ser gärna att du arbetar heltid juni - augusti. Därefter deltidstjänst.TimlönSista dag att ansöka är 2021-04-25AB Stockholms Spårvägar