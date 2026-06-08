Bästa skolan söker nu de bästa elevassistenterna
Academedia Support AB / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-06-08
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Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Är du nyckeln till elevens lärande och självständighet? 🌟
Vi söker engagerad elevassistenter till vår grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasiet – med fokus utifrån profiler; Konduktiv Pedagogik och Kommunikation.
Vill du arbeta i en miljö där pedagogik, motorik och kommunikation vävs samman för att ge varje elev rätt till ett fullgott lärande? Vi söker dig som vill vara elevens förlängda arm och röst, och som ser varje litet framsteg som en seger.
Innovitaskolan Joriel, som befinner sig i vackra Långbro park i Fruängen, är en specialskola (Grundskola och Anpassad grundskola F-9 samt anpassad gymnasium individuellt program 1-4) som även inkluderar fritidsverksamhet och korttidstillsyn för elever med olika typer av fysiska och, i många fall, även intellektuella funktionsnedsättningar. Skolan har inriktningarna kommunikation och konduktiv pedagogik.
Ditt uppdrag: Mer än bara stöd
Ditt arbete utgår från elevens rätt till en likvärdig utbildning, oavsett skolform. Vi verkar inom grundskola , anpassad grundskola och anpassad gymnasiet . Här arbetar vi med profilerna Konduktiv Pedagogik (KP) och Kommunikation , vilket innebär att du blir en aktiv del i elevens motoriska och kommunikativa utveckling.
Dina huvudområden:
Pedagogiskt ansvar: Du stöttar lärandet under hela skoldagen. Du förbereder lektioner med pedagoger, anpassat material efter elevens behov och kan vid behov vara med att leda gruppen utifrån färdiga planeringar.
Kommunikation & Motorik: Du säkerställer att elevens kommunikationshjälpmedel alltid är med och används aktivt. Inom KP-profilen arbetar du medvetet med att motoriska förutsättningar aldrig ska vara ett hinder för lärande eller delaktighet.
Fysiskt aktiv omsorg: Rollen innebär fysiskt krävande moment under hela dagen, inklusive stöd vid förflyttningar, matsituationer, egenvård och toalettbesök. Du ansvarar även för att elevens alla hjälpmedel (t.ex. arbetsstolar/gåstolar, kommunikationsdatorer) är rena och optimalt inställda.
Logistik och samarbete
Vår verksamhet bygger på ett starkt lagarbete. Morgonens logistik styr var behoven är störst, vilket kräver att du är flexibel och gör det bara om det behövs – oavsett om det är i klassrummet eller på fritidsverksamheten.
Som resurs vi förväntar oss:
Ta ansvar för att satta rutiner följs
Att viktig informationsöverföring kring din elev ges.
Samarbeta nära lärare, lärarassistenter och övriga kollegor och professionella.
Bidra till en god arbetsmiljö genom att hålla ordning i klassrum, skolans övriga lokaler och hygienrum.
Ge eleverna möjlighet att vara aktivt deltagande i pedagogiska aktiviteter under skoldagen, på fritids och under lovfritids.
Vem är du?
Vi söker dig som har en positiv elevsyn och en god fysik. Du förstår att din roll är avgörande för elevens möjlighet att nå sina kunskapsmål.
Professionell & Initiativrik: Du ser vad som behöver göras, oavsett om det handlar om att stöta och elev i klassrummet eller att hjälpa en kollega.
Uthållig & Stark: Du trivs med ett fysiskt arbete och ser omsorgsdelen som en naturlig del av den pedagogiska vardagen.
Kommunikativ: Du är skicklig på att använda och introducera en mängd olika kommunikationsverktyg utifrån att elever läser allt från grundskolan till anpassade grundskolans olika kursplaner, samt att du trivs med att ha en god kommunikation i med ditt team.
Kunskaper: Du har något slags erfarenhet eller utbildning av liknande arbete (som exempelvis personlig assistent, elevassistent, barnskötare) och har ev. sjuksköterskeutbildning, är det en merit men inget krav.
Varför välja oss?
Här får du ett meningsfullt arbete där du får kombinerad pedagogik med praktisk hantering. Du blir en del av en specialiserad verksamhet där vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang för elever med olika behov och förutsättningar.
Välkommen med din ansökan till ett av skolans viktigaste och mest givande uppdrag!
Kortfakta om tjänsten:
Profil: Konduktiv Pedagogik och Kommunikation.
Krav: God fysik för krävande ögonblick samt intresse för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Arbetstider: Dagtid, vardagar samt lovfritids.
Tjänst : Visstidsanställning heltid/deltid.
Vi söker dig som kan börja till läsår 26/27 med start augusti.
Känner du att detta är en beskrivning på dig? Varmt välkommen att söka! Läs gärna mer om oss på vår hemsida: https://innovitaskolan.se/joriel/
Skicka in ditt personliga brev och CV
Vår rekryteringsprocess är denna:
De som tas ut till steg 1 blir inbjudna på intervju, grupp eller individuellt.
De som därefter går vidare till steg 2, blir inbokade på en förlängd intervjudag, vilket betyder att du är med i verksamheten och håller som avslutas med ett samtal/intervju igen.
Vi ringer dina referenser och därefter får du ett besked från oss.
Alla som arbetar hos oss behöver uppvisa utdrag från belastningsregistret gällande skola och barn med funktionshinder , så har du ett giltigt (ej äldre än 1 år), gärna med eller beställt ett redan nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Innovitaskolan Kontakt
Rekryterare
Maria Johansson maria.johansson@innovitaskolan.se Jobbnummer
9953701