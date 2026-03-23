BAS-P i Karlstad
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-03-23Beskrivning av jobbet
Vill du vara med och skapa framtiden för ett mer hållbart samhälle och arbeta tillsammans i ett härligt gäng för att uppnå gemensamma mål? Då är AFRY rätt arbetsplats för dig!
Nu söker vi en Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P).
Hos oss blir du en del av ett starkt team som jobbar brett inom samhällsutveckling över hela landet. Vi arbetar för att skapa attraktiva och hållbara städer och samhällen. Våra uppdragsgivare återfinns hos kommuner, regioner och statliga myndigheter såväl som privata aktörer.
Du kommer att arbeta i uppdrag tillsammans med dina kollegor främst inom väg- och järnvägsuppdrag. Uppdragen kan variera i omfattning och vara i de tidiga skedena inom planläggningsprocessen liksom i de senare skedena såsom bygghandlingar till färdig anläggning.
Du kommer ansvara för att samordna arbetsmiljöfrågor i projekteringsskedet. Uppdraget innebär bland annat att identifiera risker tidigt, upprätta arbetsmiljöplaner och säkerställa samordning mellan projektörer.
I rollen som Bas-P har du som primär uppgift att bistå med din arbetsmiljökompetens och således upprätthålla att arbetsmiljöregler följs, redan från ett tidigt skede i projektet. Du samordnar arbetsmiljöarbetet i planering- och projekteringsskedet ihop med projektörer och konstruktörer, för att förebygga att den system- och bygghandling som levereras kan medföra risker i byggskedet.
Fokus i rollen är att se till så att arbetsmiljön beaktas i de lösningar som projektörerna tar fram, det är därför förekommande att du ger anvisningar som de bör följa.
Du kommer ha ett nära samarbete med projekteringsledningen och deltar på projekteringsmöten för att ges förutsättningar att kunna påverka i arbetsmiljöfrågan.Kvalifikationer
Vi tror att du som söker har genomgått en arbetsmiljöutbildning för Bas-P enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer som är max fem år gammal. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet i en roll som Bas-P eller handläggande Bas-P i väg/järnvägsprojekt. Du har erfarenhet av att ha upprättat en arbetsmiljöplan.
För att vara framgångsrik i rollen är det viktigt att du trivs med att samordna och att samarbeta i grupp, då du som Bas-P har kontinuerlig dialog med olika aktörer i projektet samt beställaren.
Du stöttar andra konsulter och underkonsulter samt säkerställer att våra leveranser uppfyller kundens krav och tekniska standarder.
I din roll samarbetar du nära kunden, andra teknikområden och olika intressenter för att skapa integrerade och hållbara lösningar som möter projektens behov.
Vi ser också att du har god kännedom om de lagar, standarder och tekniska riktlinjer som styr branschen, och att du kan säkerställa att våra projekt följer gällande regelverk och håller hög teknisk kvalitet.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. AFRY är ett internationellt bolag, och du förväntas arbeta i en internationell miljö där engelska är en del av vardagen.
På AFRY ser vi oss som modiga och hängivna lagspelare, något som vi hoppas att du känner igen dig i.
Som person är du affärsmässig, noggrann och kommunikativ, med en god förmåga att leda mot uppsatta mål. Du trivs i en miljö som präglas av lärande och personlig utveckling, där du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Ytterligare information
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista ansökningsdatum: 26-04-30
Kontaktperson:
Emma Eckerwall, Rekryterande chef, Tel. 0724526054emma.eckerwall@afry.com
Vi rekryterar löpande, så välkommen med din ansökan redan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 KARLSTAD
