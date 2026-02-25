Bartenders & Barbacks! Vår- & sommarsäsongen 2026.
Café Grindstugan Trädgårdsfören AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-02-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Café Grindstugan Trädgårdsfören AB i Göteborg
Bartenders & Barbacks
Café & Bar Grindstugan ligger precis innanför grindarna till Trädgårdsföreningen, mittemot Bältespännarparken och Stora Teatern - mitt i hjärtat av Göteborg. Vi har öppet från april till oktober, med högsäsong främst under juni, juli och augusti. Under vecka 26-33 har vi öppet varje dag mellan kl. 12.00 och 01.00, med livemusik dagligen.
Vi serverar fika, mat och dryck och från café, kök och bar från det att vi öppnar för dagen tills vi stänger för kvällen eller natten. Vi erbjuder även livemusik i form av våra populära trubadurkvällar flera dagar och kvällar i veckan. Mer berättar vi om och när vi ses!
Nu söker vi bartendrar inför vår- och sommarsäsongen 2026. Vi söker dig som kan arbeta både självständigt och i team. En mycket viktig del av rollen, lika viktig som att alltid sätta gästerna i fokus, är att ansvara för att baren håller högsta standard - både invändigt och utvändigt - när det gäller sortiment, ordning och reda. För dig som söker är det en självklarhet att du trivs med service och tycker om att ge det lilla extra till gästerna.
Arbetet innebär både lugnare och mer intensiva perioder, och därför är det viktigt att du klarar av att arbeta under stress, samtidigt som du ser vad som behöver göras under lugnare stunder. I huvudsak kommer du att arbeta i baren på uteserveringen, där det även ingår ansvar för att ha överblick över serveringsytan och se till att den alltid upplevs som välkomnande och inbjudande för gästerna.
Arbetspassen är varierande och uppdelade i öppnings-, mellan- och stängningspass, med arbetstider som sträcker sig från öppningspass kl. 12.00 till stängningspass kl. 03.00. Mer detaljer kring våra arbetsrutiner går vi igenom om och när vi ses.
Vi söker bartendrar som brinner för service och trivs i ett högt tempo. Du ska känna dig bekväm med pulsen under de hektiska kvällarna när trycket är som högst. Vi är många som arbetar tillsammans på en relativt liten yta, vilket gör det viktigt att du är ordningsam, positiv och har lätt för att samarbeta. Ett leende, en hjälpande hand och uppmuntrande ord till kollegorna är en självklar del av arbetsdagen - särskilt under de mest intensiva passen.
Vår barmeny är relativt liten och noggrant utvald, vilket gör att den är snabb att lära sig. I början av säsongen är det främst under slutet av veckan och helgerna som vi har mest arbete att erbjuda, men i takt med att sommaren tar fart trappas verksamheten successivt upp.
Vi har inga krav på barutbildning, men erfarenhet från branschen är meriterande. Det viktigaste är att du har hög arbetsmoral, är nyfiken på att lära dig och värdesätter ordning och reda.
Minimiåldern är 18 år, då tjänsten innebär försäljning av alkohol.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: linus@cafegrindstugan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartenders & Barbacks 2026!". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Café Grindstugan Trädgårdsfören AB
(org.nr 556758-6416), http://www.cafegrindstugan.se
Gamla Allén 2 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Grindstugan Trädgårdsfören AB, Café Kontakt
Linus Agerblom linus@cafegrindstugan.se Jobbnummer
9764013