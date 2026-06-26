Bartender-hotellmedarbetare
Hotell Aurum I Skellefteå Aktiebolag / Servitörsjobb / Skellefteå Visa alla servitörsjobb i Skellefteå
2026-06-26
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Här är en omarbetad version där ni tydligt söker ytterligare en bartender/serveringsperson, med en varm och professionell ton:
Vi söker ännu en bartender / serveringspersonal till vårt team!
På grund av ökad efterfrågan söker vi nu ytterligare en bartender/serveringsperson till vår restaurang och Orangeriet på Söder.
Är du en person som kan skaka en perfekt drink, leverera förstklassig service och samtidigt bidra till en härlig stämning? Då kanske du är precis den vi letar efter!
Hos oss handlar det inte bara om att servera god mat och fantastiska drinkar – vi vill skapa en upplevelse där gästerna känner sig välkomna från första stund. Ena kvällen är restaurangen fylld av liv och högt tempo, nästa kväll präglas av en mer avslappnad atmosfär där gästerna samlas runt baren. Oavsett kväll är du med och skapar den känsla som gör att våra gäster vill komma tillbaka.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som bartender/serveringspersonal hos oss kommer du att:
Arbeta i både bar och servering
Servera drinkar, kaffe, mat och andra drycker med kvalitet och känsla
Bidra till den dagliga driften i restaurangen och Orangeriet
Skapa en välkomnande och personlig upplevelse för våra gäster
Hjälpa till där det behövs och vara en viktig del av teamet
Arbeta kvällar och helger
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bartending och/eller servering
Är självgående, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs i ett högt tempo och kan behålla lugnet när det är mycket att göra
Har känsla för värdskap och gillar att ge det lilla extra
Är social, positiv och har lätt för att samarbeta
Bidrar med energi, engagemang och ett gott humör
Erfarenhet av restaurangdrift eller arbetsledning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, inställning och viljan att utvecklas.
Vi erbjuder
En varierande och social arbetsplats
Härliga kollegor och en familjär stämning
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar
Ett arbete där service, kvalitet och personlighet står i centrum
Låter det som något för dig?
Då vill vi gärna höra från dig! Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jobb@aurumhotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellmedarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Aurum I Skellefteå Aktiebolag
(org.nr 556217-5736), http://www.hotellaurum.se
Gymnasievägen 12 (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Aurum i Skellefteå AB, Hotell Jobbnummer
9981887