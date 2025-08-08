Bartender till Smådalarö Gård Hotell & Spa
Sabis AB / Servitörsjobb / Haninge Visa alla servitörsjobb i Haninge
2025-08-08
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sabis AB i Haninge
, Nacka
, Knivsta
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du jobba tillsammans med oss på ett av Sveriges största hotelldestinationer i Stockholms vackra skärgård? På Smådalarö Gård Hotell & Spa njuter du av en bekymmersfri tillvaro, oavsett om du längtar efter avkoppling eller en stund av inre ro erbjuder vi noga utvalda upplevelser som möter dina önskemål på ett varmt och personligt sätt Om rollen Smådalarö Gård Hotell & Spa är en unik destination i Stockholms skärgård med 110 hotellrum, ett stort utbud av aktiviteter och ett prisbelönt spa. Här möts gäster för avkoppling, konferens, fest och god mat och dryck - året runt.
Som bartender hos oss blir du en del av vårt dedikerade serviceteam och arbetar i våra barer där fokus ligger på att skapa minnesvärda upplevelser för gästerna. Du blandar och serverar klassiska cocktails och egenkomponerade drinkar, rekommenderar drycker som passar till våra menyer och säkerställer att baren alltid är välfylld och inbjudande. Rollen innebär både dag- och kvällspass och du arbetar nära kollegor i restaurang och kök för att ge gästen en helhetsupplevelse.
Din profil Vi söker dig som har erfarenhet av bartenderyrket och ett genuint intresse för mat och dryck. Du är kreativ, noggrann och har god kunskap om cocktails, öl och vin. Erfarenhet av arbete i hotellmiljö eller med större evenemang är meriterande.
Som person är du social, prestigelös och gillar att arbeta i team. Du är trygg i att möta både internationella och svenska gäster och trivs med ett högt tempo. Hos oss på Smådalarö Gård blir du en viktig del av helheten - vi hjälper varandra och arbetar tillsammans för att skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster.
Arbetstid: Varierande dag-, kvälls- och helgpass enligt schema.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats med flexibla arbetstider och ett gott samarbete
• Ett värderingsstyrt företag där vi aktivt arbetar med ledarskap på alla nivåer
• Möjlighet till personlig utveckling genom utbildningar och möjlighet att byta tjänst inom företaget
• En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner för alla anställda
• Vi erbjuder våra tillsvidareanställda subventionerad massage på arbetsplatsen varannan vecka och förmånliga rabatter på våra hotelldestinationer.Publiceringsdatum2025-08-08Så ansöker du
Tjänsten är på heltid (40 timmar/vecka) och är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Restaurangchef Niclas Andersson på niclas.andersson@sabis.se
Välkommen med din ansökan! Besök gärna vår hemsida www.sabis.se
för att läsa mer om oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sabis AB
(org.nr 556165-9888), http://www.sabis.se Kontakt
Niclas Andersson niclas.andersson@sabis.se Jobbnummer
9451291