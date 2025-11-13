Bartender till restaurang i Göteborg!

Älskling AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-11-13


***Ange referens "HRbar" i din ansökan***
Vill du jobba i en livlig restaurangmiljö och ge våra gäster en fantastisk upplevelse? Vi söker nu en bartender som vill bli en del av vårt team!
Som person har du hög arbetsmoral, är stresstålig och organiserad. Du gillar att ge service, är social och har ett stort intresse för restaurangbranschen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att blanda drinkar och servera dryck samt ta emot beställningar i baren. Du ser alltid till att våra gäster får ett trevligt bemötande.
Arbetstider vi har öppet alla dagar i veckan från lunch fram till sen kväll. Du behöver därför vara flexibel med dina arbetstider. Tjänsten kan innebära både dag- och kvällspass samt arbete under helger.
Tjänstens omfattning Heltid.
• **Ange referens "HRbar" i din ansökan***

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HRbar".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Älskling AB (org.nr 556945-9893)

Arbetsplats
Etablerad restaurang i centrala Göteborg

Jobbnummer
9603034

