Bartender till MaryHill Estate
2026-02-10
Detta kommer vara långt mer än "bara ett jobb" för dig, du kommer vilja stråla och leverera oavsett vilken plats du har i vår fantastiska destination, Maryhill Estate.
Här vill vi förädla historien och skapa känslan av passion på en helt ny nivå. De är här drömmar slår in, både för medarbetare liksom gäster. Vi vill att du skapar hospitality som slår förväntningar!
Upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över. Vi lever våra värdeord i allt vi gör.
Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Let's shake things up! Vi söker en bartender som inte bara blandar drinkar - utan upplevelser. Du vet, den där personen som kan sin craft, men också får gäster att känna sig som hemma. Snabb i steget, vass i shaken, och alltid med glimten i ögat.
Om rollen
Som bartender hos oss är du navet i baren - du levererar smak, känsla och service med fingertoppskänsla. Du jobbar i ett högt tempo, men tappar aldrig fokus på detaljerna. Du är kreativ, lösningsorienterad och vet att en riktigt bra bar inte bara handlar om vad som är i glaset - utan om hela upplevelsen runt omkring.
Dina ansvarsområden:
Skaka, blanda och servera cocktails med klass och karaktär
Skapa en inbjudande stämning och minnesvärda möten med gäster
Säkerställa att baren alltid är skinande, organiserad och redo
Samarbeta med restaurang, kök och eventteam för att leverera helhetsupplevelser
Vi letar efter dig som:
Har minst 2 års erfarenhet bakom baren och trivs i högt tempo
Brinner för service och får energi av att jobba med människor
Är kreativ, snabbfotad och älskar att tänka ett steg före
Har koll på klassikerna men är inte rädd att testa nytt
Är en teamplayer med skarp kommunikationsförmåga
Vi erbjuder dig:
Ett härligt team som stöttar och utmanar
En plats där din kreativitet får ta plats
Möjligheter till utveckling inom hela ESS Group
Personalrabatter på alla våra destinationer
En trygg anställning, friskvårdsbidrag och massa kul på vägen
Anställningsgrad: 80% Arbetstid: Dagtid, Kvällstid, vardagar och helger. Tillträde: Från 1 mars och efter överenskommelse Lön: Avtalsmässig lön
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utbilda våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman temat. Utöver det får du en säker anställning och friskvårdsbidrag. Samt otroliga kollegor och kanske till och med vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7150968-1835264". Omfattning
ESS Hotel Group AB
261 63 GLUMSLÖV
