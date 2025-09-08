Bartender till Chapter House
2025-09-08
Nu söker vi en ny bartender till CHAPTER HOUSE i Växjö.
Vi söker en sprudlande glad Bartender som kan stötta upp oss på kvällar och helger. Tjänsten är i dagsläget en behovsanställning men kan komma att ändras till en tillsvidareanställning i framtiden.
Chapter House öppnade 2015 och är en mysig Gastropub i centrala Växjö med fokus på hantverksmässigt producerat öl från hela världen. Vi har alltid minst 150 olika ölsorter, varav 16 olika på kran.
Längst in i vår källarpub finns också vår omtalade Ginbar. Den enda i stan! Här hittar du välskakade och spännande välkomponerade gindrinkar och experimentella cocktails för alla smaker.
Vi söker nu en serviceminded kollega som är van att arbeta bakom baren. Vi ser gärna att du har bartenderutbildning eller likvärdig flerårig arbetslivserfarenhet av baryrket.
Vi söker en yrkesstolt person med följande kriterier:
Utbildad bartender eller likvärdig erfarenhet
God dryckeskunskap, framförallt GIN och ÖL
Goda kunskaper inom alkoholservering och matservering.
Du ska vara väl insatt i alkohollagen och dess betydelse i praktiken.
En glad och serviceminded bartender som brinner för serviceyrket
Ansvarstagande och stresstålig
God kännedom om hygien
Är du en superhärlig person som älskar att jobba i team och som sprider positiv energi omkring dig?
Sök då jobbet hos oss!
Tjänsten kommer bestå av att arbeta i restaurangen, ölbaren, ginbaren, servera mat, städ och allmänna servis sysslor.
Sök tjänsten via Mail: ellie@chapterhouse.se
Märk din ansöka med "BARTENDER" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
via mail
E-post: ellie@chapterhouse.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BARTENDER". Arbetsgivare English Kitchen AB
(org.nr 556999-2588)
Klostergatan 7 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Kontakt
Restaurangchef
Ellie Josefsson ellie@chapterhouse.se Jobbnummer
9497361