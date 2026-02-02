Bartender till Bistro Borgen i Visby i sommar
2026-02-02
Vill du ha sommarjobb på Gotland sommaren 2026?
Bistro Borgen ligger precis innanför Österport i Visby innerstad. Vi serverar mat lagad från grunden bland annat burgare, quesadillas, suveräna pizzor, vegetariskt m.m. Här kan du spela biljard, shuffleboard m.m. Onsdag - lördag är det skön musik, karaoke till sent.
Vi söker dig som är pigg o social och som gillar att jobba kvällar. Det är viktigt att du trivs med ett socialt arbete, där man ger god service och visar omsorg om våra gäster. I arbetet ingår att sköta baren med vad det innebär samt stötta serveringspersonalen med deras dryckesbeställningar.
Arbetet är huvudsakligen kvällstid och du måste vara minst 18 år. En absolut merit är om du gått kursen i ansvarsfull alkoholservering. Lön enligt överenskommelse, bostad kan ordnas.
Matmuren AB är ett driftsbolag på Gotland som driver två restauranger och en omfattande eventverksamhet, både i egna lokaler och över hela Gotland. Verksamheten pågår året runt med stor tyngd på sommarhalvåret. Bistro Borgen med luncher, pizza och street food, Frimis Krog med bröllopsfester och lammgrillning samt Bistra Harens medeltidskrog med historieätarmenyer skapar kreativa och varierande utmaningar i det dagliga jobbet.Vi är medlemmar i Visita.
Har du några frågor kring arbetet svarar vi gärna på dem via mail. Vi tillsätter tjänsterna löpande så platsen kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: jobb@matmuren.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matmuren AB
(org.nr 556401-4370), http://www.bistroborgen.se
Södra Murgatan 53
)
621 57 VISBY
Bistro Borgen
9717409