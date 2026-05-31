Bartender sökes till Medis Kök & Bar
Bartender sökes till Medis Kök & Bar – Bli en del av vårt härliga team!
Älskar du att blanda drinkar, skapa skön stämning och leverera grym service? Då är det dig vi letar efter! Medis Kök & Bar är en levande mötesplats där mat, dryck och musik möts i hjärtat av Södermalm. Nu söker vi en bartender som vill vara med och lyfta upplevelsen för våra gäster.
Vi söker dig som:
✔ Har erfarenhet av att arbeta i bar och kan skaka klassiker lika bra som du experimenterar med egna kreationer.
✔ Trivs i ett högt tempo och alltid sätter gästen i fokus.
✔ Har god dryckeskunskap, är serviceinriktad och social.
✔ Är en lagspelare men också kan ta egna initiativ.
Vi erbjuder:
⭐ Ett roligt och fartfyllt jobb i en skön atmosfär.
⭐ Möjlighet att utvecklas inom bar och service.
⭐ Grymma kollegor och en arbetsplats med familjär stämning.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till så snart som möjligt – vi anställer löpande!
Välkommen till Medis Kök & Bar – där varje kväll är en upplevelse! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: benniritter@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniparsco AB
(org.nr 556677-4187)
Medborgarplatsen 29 (visa karta
)
118 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Medis kök och bar Jobbnummer
9937906