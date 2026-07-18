Bartender på Brasserie Bouquet 75-100%
Café & Brasserie Oscar AB / Servitörsjobb / Linköping Visa alla servitörsjobb i Linköping
2026-07-18
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Som Bartender på Brasserie Bouquet är det viktigt att du är socialt intelligent och har ett brinnande intresse för olika sorters drycker. Det krävs att du kan hålla dig fokuserad och lugn under stressiga stunder, samtidigt som du har fokus på att ge gästerna bästa möjliga service. En positiv inställning och nära till ett leende i alla lägen är egenskaper både vi och våra gäster värderar högt. Vi vill se att du utför dina arbetsuppgifter med glädje och yrkesstolthet.
På Brasserie Bouquet är ambitionen att bli en självklar mötesplats för linköpingsborna. Vi vill med bra stämning bland personal och gäster skapa en harmonisk miljö för alla. Vi kommer ha ett väldigt brett utbud av mat och dryck. På våran året om-uteservering är ambitionen att skapa en oas mitt i centrala Linköping, precis vid stora torget. Du som söker tjänsten bör ha tidigare erfarenhet av restaurang men det behöver inte nödvändigtvis vara som bartender. Vi ser också gärna att du är nytänkande och initiativrik. Vi anställer löpande och ser gärna att du har möjlighet att hoppa in med kort varsel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: magnus.westerberg@overstemorner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender på Brasserie Bouquet". Arbetsgivare Café & Brasserie Oscar AB
(org.nr 559025-0089), http://www.brasseriebouquet.se
Tanneforsgatan 8 (visa karta
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582 19 LINKÖPING Jobbnummer
10005918